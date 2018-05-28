В Архангельске магазины уступают место спортивным школам

Новый объект школы спорта «Олимп» появился в центре Архангельска на месте одного из магазинов. Проект был реализован исключительно за счёт частных инвестиций.

В новом комплексе – три зала: для греко-римской и вольной борьбы, а также для художественной гимнастики.

Старт работе комплекса дали губернатор Игорь Орлов и руководитель школы спорта «Олимп» Алексей Шарапов.

- Открытие нового зала – позволит привлечь большее число молодежи к здоровому образу жизни. О высоком уровне организации тренировочного процесса свидетельствует факт, что в качестве консультантов «Олимп» привлекает чемпионов Европы и мира, – отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Архангельска Владимир Павлов.

По словам руководителя школы спорта «Олимп» Алексея Шарапова, на льготных условиях в новом зале будут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья, а также юные спортсмены из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)