Есть такая партия... автобусов. Из Белоруссии в Архангельск пришла большая "посылка"

На Красной пристани выстроились треугольником 15 автобусов марки «МАЗ». Уже через неделю они выйдут на городские маршруты, а сегодня каждый желающий мог оценить комфорт и вместимость их салонов, узнать о характеристиках транспортных средств и услышать о том, сколько новичков еще появится на улицах Архангельска в ближайшее время.

Передача партии автобусов белорусского производства прошла в торжественной обстановке: в мероприятии приняли участие министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов, глава города Игорь Годзиш, председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге Игорь Заломай, представители завода-производителя, депутаты и общественники.

- Всё когда-то начинается с идеи. И эти идеи зачатую рождаются не в головах чиновников или специалистов, а в умах наших жителей. Именно архангелогородцы сказали, что не хотят ездить в «пазиках» всю жизнь, а хотят жить в современном городе. Эпопея замены автопарка началась именно с этой инициативы. И сегодня мы видим первые результаты. Впереди еще длинный путь: на улицах Архангельска должно появиться 160 подобных автобусов. Я благодарен нашим людям за то, что своим упорным желанием перемен они добились изменений. Также хочу отметить роль наших партнеров – архангельских и белорусских, которые смогли выстроить взаимоотношения и реализовать проект, - обратился к участникам презентации глава города Игорь Годзиш.

Руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге Игорь Заломай отметил, что Поморье – надежный экономический партнер Белорусии. И поставка автобусов Минского автомобильного завода – это значимый вклад в копилку торгово-экономических отношений двух сторон.

Новая партия транспортных средств, как и предыдущая, представлена в зеленом цвете. Именно он становится символом изменения качества пассажирских перевозок в городе.

- Опыт эксплуатации низкопольных автобусов «МАЗ» позволяет говорить об их надежности. Они комфортны для пассажиров и водителей. Поставленные машины оснащены стеклопакетами, имеют автономную систему обогрева, которая не зависит от температуры двигателя. Архангелогородцам будет приятно ездить в таких автобусах, - отметил директор предприятия-перевозчика ООО «Архтрансавто» Николай Карягин.

Первыми смогли оценить эргономику салона жители города, которые пришли на презентацию автобусов: пенсионеры и даже родители с колясками тестировали удобство дверных проемов и сидений. И оставили положительные отзывы.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)