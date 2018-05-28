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"В мире злобы и греха надо чаще причащаться"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 2 сентября совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. Проповедь владыка посвятил толкованию евангельской притчи о брачном пире (Мф. 22:1-14).

«Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир.

Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска́ свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.

И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных», — говорилось в евангельском отрывке, прочитанном за Литургией.

«Господь пришел на землю с тем, чтобы облечься в человеческое, чтобы человечество имело право облечься в Божественное. Мы облекаемся в Божественное, когда причащаемся Святых Христовых Таин, — сказал в проповеди владыка. — Что же мешает нам жить духовно? Сластолюбивая жизнь, удовольствия плоти, сребролюбие. Гедония, стремление к наслаждениям и земному благосостоянию в ущерб духовной жизни. В притче, которую мы сегодня слышали, человек не в брачной одежде символизирует тех христиан, которые не приобрели милосердия, благости и братолюбия. Можно изучить Новый и Ветхий Заветы, прекрасно знать догматы, историю, но если в сердце не будет братолюбия и милосердия, спастись будет невозможно».

Владыка отметил, что мы живем в мире, который наполнен злобой, грехом и духовным холодом: «Поэтому нам нужно чаще приходить в храм, причащаться Святых Христовых Таин, принимать в себя "огонь Божий", который будет укреплять, вразумлять, просвещать, согревать нас. Когда слышим, что в дореволюционной России не очень часто причащались, нужно понимать, что те люди не испытывали такого духовного голода и холода, который переживаем мы! У них не было столько искушений, мир был другим. Будем же откликаться на призыв Божий, воспитывать свою волю, будем чаще подходить к Евхаристической Чаше».

(по материалам Архангельской епархии)

03 сентябрь 09:15 | : Будни / Верую

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