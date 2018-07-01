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Северодвинск: Свет дали еще в 11 домах

Начальник отдела гражданской защиты Валентин Магомедов рассказал, что северодвинские районные электросети привлекли к устранению аварий на коммунальной инфраструктуре города пять бригад.

- С утра специалисты вернули свет еще в 11 домов. При этом 43 жилых здания остаются без освещения. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, - пояснил Валентин Магомедов.

Дежурный Архангельского специализированного энергетического предприятия, обслуживающего часть города, сообщил, что в Нёноксе в общей сложности - 665 домов.

- 460 из них уже подключили, а 205 зданий продолжает оставаться без света. Дело в том, что в Нёноксе было повалено 7 световых опор, пять из них восстановили работу, а две продолжают ремонтировать. То же касается и трансформаторных подстанций села: два из трех объектов энергетики восстановлены. В Нёноксе требуется замена высоковольтного кабеля. Аварийно-спасательные работы там планируют полностью завершить к 20 часам 25 августа, - уточнил Валентин Магомедов.

Он добавил, что в ЕДДС Северодвинска продолжают поступать звонки от обеспокоенных горожан. Специалисты уточняют информацию, отвечают на вопросы, дают разъяснения и отрабатывают заявки жителей города.

25 август 18:35 | : Будни

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