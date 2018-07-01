В Северодвинске полностью возобновится подача энергии сегодня к вечеру

Об этом сообщил заместитель главы города корабелов Олег Лобачев.

- На данный момент не подключенными к электроснабжению в Северодвинске остаются 54 дома. На ликвидации последствий урагана задействовано пять бригад, работы ведутся в круглосуточном режиме, - подчеркнул Олег Лобачев.

По словам заместителя главы по городскому хозяйству, в полдень МРСК Северо-Запада должна представить руководителям графики подключения электроснабжения.

- За эту ночь специалисты аварийно-спасательных служб и управляющий компаний из Северодвинска и Холмогорского района расчистили от деревьев все линии электропередач. К 22 часам сегодняшнего дня энергетики планируют вернуть электроснабжение для всех потребителей без исключения, - резюмировал Олег Лобачев.