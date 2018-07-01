Школа любви... есть в Архангельске и такая

В 2017 году архангельское епархиальное сестричество во имя святой царственной мученицы Александры Феодоровны отметило свое 15-летие. В настоящее время сестры и братья милосердия трудятся в пяти отделениях Первой городской больницы Архангельска, в двух отделениях в Северодвинске и в одном — в Новодвинске. Об их деятельности рассказала помощница главной сестры Светлана Селянина.

— Сестры милосердия идут путем жертвенного служения, посвящая ему многие годы. Как Вы считаете, для чего они делают это, что их мотивирует на такой образ жизни?

— Сестричество изначально формировалось как православная организация, поэтому духовная мотивация очень важна. Главное для нас — научиться деятельной любви не на словах и приблизиться к исполнению заповедей Божиих. Если ты думаешь о спасении души, то будешь стараться делать все наилучшим образом. Неважно – увидят люди или не увидят, похвалят или не похвалят, приятен человек или неприятен. Ты будешь поступать не по своему разумению (не всегда правильному), а по послушанию. Послушание и священноначалию, потому что такое служение — вопрос духовный, и старшей сестре, и медицинскому персоналу. Врач, медсестра или санитарка более компетентны в помощи больным, поэтому мы должны согласовывать с ними свои действия.

Был такой случай, когда у женщины наблюдалось обширное покраснение кожи, очень похожее на пролежни первой стадии. А потом оказалось, что это ожог. Во время сердечного приступа она упала и лежала долгое время, прислонившись спиной к батарее. Если бы мы самостоятельно стали обрабатывать поврежденный участок камфорным спиртом, как в случае с пролежнями, то могли бы нанести очень большой вред. Поэтому послушание для сестры милосердия очень важно. Нужно смириться, принять чужое мнение, и это полезно для нашей души. Необходимо проявлять уважение, любовь не только к больным, но и к медперсоналу. Видишь, что человек перестилает кровать — подойди, помоги. Позаботиться о своем ближнем — это проявление любви. Мы стараемся не допускать ссор и конфликтов между сестрами. Наше служение помогает нам регулировать проблемы с родными: когда ты научился сдерживаться, быть внимательным к больным, то и дома с родными применяется этот навык.

— То есть ваше служение — это такая школа любви, которая помогает привести жизнь к гармонии?

— Да, на работе, в автобусе, в поликлинике — надо стараться потерпеть, когда тебя что-то не устраивает. Это умение помогает дома, среди близких. Начинаешь лучше понимать, что человек слаб, что он может где-то ошибаться и надо просто промолчать лишний раз или сказать как-то по-другому, не резко. Деятельной любви нельзя научиться, не думая, о ком ты заботишься. Кроме того, нужно обязательно развивать профессиональные медицинские навыки, чтобы ухаживать за больным грамотно — без суеты, организованно, чтобы меньше причинять ему беспокойства.

— Какие направления деятельности существуют в сестричестве? Ведь это не только помощь в больнице?

— Конечно. Каждый год мы совместно с научными и церковными организациями проводим Северные детские чтения. Ежегодно проходят акции «Щедрые сердца» перед Рождеством и «Радость и утешение» перед Пасхой. Суть их в том, чтобы привлечь как можно больше народа, особенно детей, к делам милосердия. Сестры помогают ребятам раскрашивать козули, которые потом подарят болеющим людям. Мы работаем с детьми из года в год и видим изменения. Вначале они хотят лучшую козульку забрать себе, потом становятся внимательнее и говорят друг другу: «Что ты так неаккуратно делаешь? Старайся, это же отнесут больным». И мальчики, и девочки стремятся сделать все красиво, чтобы людям было приятно.

Мы проводим благотворительные мероприятия: с одной стороны, собираем средства для тех или иных целей (например, нужно что-то для больницы), с другой — эти мероприятия носят просветительский характер, потому что мы рассказываем о делах милосердия. Это ярмарки, выставки, благотворительные гостиные. Последняя включает в себя выступления детей, музыкальных коллективов, чтение литературных произведений. Тематика их зависит от того, к какому событию приурочена встреча. Это еще и культурное развитие: хорошие номера на достойном интеллектуальном и нравственном уровне. Кроме того, прихожане православных храмов знакомятся друг с другом, узнают о талантах тех, с кем обычно встречаются только на богослужении. Летом мы организуем благотворительный кукольный базар, где проводятся мастер-классы, концерт, лотереи и много других мероприятий на нескольких площадках. Среди них кукольный сбор: на полянке раскладываются куколки, игрушки, поделки. Человек жертвует какую-то сумму, берет куклу и на ее место ставит белый цветок, чтобы вся полянка расцвела ими.

— Есть ли у сестер «духовные послушания»?

— Да, два раза в неделю мы читаем акафисты в первой городской больнице, и еженедельно — в двух отделениях детской областной клинической больницы. Любой человек может прийти, помолиться в это время, подать записочки о своих родных, поставить свечи. Выдаем иконки, книги для чтения. У сестричества есть целая библиотека, в ней более 600 книг. Если требуется, приглашаем в больницу священника —крестить, причастить, пособоровать. Бывает, что человек на грани жизни и смерти осознает такую необходимость. У нас есть сестры, которые помогают больному подготовиться к участию в церковных Таинствах, умеют объяснить основы Православия.

Есть у нас и информационная работа. Когда мы готовим благотворительные мероприятия, разрабатываем методический материал, выступаем на конференциях, размещаем информацию о нашей деятельности в интернете. Нашу идею с росписью козуль, например, переняли сестричества уже во многих городах страны. Мы выложили на сайте мастер-класс по их изготовлению: какое тесто сделать, как испечь, расписать. У нас была и другая замечательная идея — мы назвали ее «Лавка Тавифы» — продажа изделий ручной работы, которые делают и приносят люди, не имеющие возможности трудиться на постоянной основе (инвалиды, многодетные мамочки). К сожалению, мы не смогли раскрутить этот проект в Архангельске, может быть, потому что не нашлось подходящего для этого дела человека. А в Екатеринбурге проект нашел мощный отклик, когда мы поделились идеей. Лавка работала настолько эффективно в первый год, что в следующем городские власти попросили установить хотя бы две торговые палатки в день города — такой был спрос.

— На Ваш взгляд, какой вклад вносит милосердное служение в жизнь общества?

— Человек — член общества, когда он гармонизируется, окружающим становится с ним комфортнее. Больше, чем физическая или материальная помощь, людям зачастую нужно простое человеческое внимание, чтобы они не чувствовали себя покинутыми. Может быть, мы не так много сделали — просто пришли к больному, подержали его за руку, умыли, дали попить. Но он уже не ощущает себя брошенным и одиноким. В отделениях лежат и асоциальные люди, и одинокие. Возможно, у пациента даже есть семья, но она его не навещает — такое тоже случается. Получается, что медперсонал работает с людьми, которые не нужны своим родным. А когда мы приходим и заботимся о них, у врачей и медсестер пропадает ощущение, что пациент никому не нужен, и им легче нести свое служение. Сами медики часто говорят, что в отделениях, где мы работаем, атмосфера в коллективе гораздо добрее и лучше.

Беседовала Анастасия Булыгина