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Северодвинск довольный

По информации портала Domofond.ru, Северодвинск занимает 43-е место по качеству жизни из 250 российских городов.

Специалисты Domofond.ru провели всероссийский опрос, чтобы выяснить, как люди оценивают качество жизни в своих городах. В результате был составлен рейтинг 250 населенных пунктов Российской Федерации.


В опросе приняли участие более 258 тысяч россиян. Они оценивали десять утверждений по 5-балльной шкале. Речь идёт о безопасности, чистоте и экологии микрорайона проживания. Помимо этого, учитывалась работа общественного транспорта, наличие магазинов и рынков в шаговой доступности, а также мест для отдыха, кафе, спортивных площадок, инфраструктуры для детей. Участники опроса оценивали качество работы коммунальных служб, соотношение стоимости и качества жизни, а также добрососедство.


В тройку лидеров вошли Анапа Грозный и Дубна. 


Северодвинск занял 43-ю строчку рейтинга. 


Самые высокие оценки северодвинцы поставили доступности магазинов, безопасности и чистоте. Люди довольны своими соседями и стоимостью жизни. При этом самые низкие баллы в городе корабелов заработали транспорт и ЖКХ.

23 август 07:56 | : Будни

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