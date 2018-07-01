Северодвинск довольный

По информации портала Domofond.ru, Северодвинск занимает 43-е место по качеству жизни из 250 российских городов.

Специалисты Domofond.ru провели всероссийский опрос, чтобы выяснить, как люди оценивают качество жизни в своих городах. В результате был составлен рейтинг 250 населенных пунктов Российской Федерации.



В опросе приняли участие более 258 тысяч россиян. Они оценивали десять утверждений по 5-балльной шкале. Речь идёт о безопасности, чистоте и экологии микрорайона проживания. Помимо этого, учитывалась работа общественного транспорта, наличие магазинов и рынков в шаговой доступности, а также мест для отдыха, кафе, спортивных площадок, инфраструктуры для детей. Участники опроса оценивали качество работы коммунальных служб, соотношение стоимости и качества жизни, а также добрососедство.



В тройку лидеров вошли Анапа Грозный и Дубна.



Северодвинск занял 43-ю строчку рейтинга.





Самые высокие оценки северодвинцы поставили доступности магазинов, безопасности и чистоте. Люди довольны своими соседями и стоимостью жизни. При этом самые низкие баллы в городе корабелов заработали транспорт и ЖКХ.