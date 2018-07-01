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Северодвинск: Белое Озеро - оно еще и пушистое

Глава Северодвинска Игорь Скубенко, его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова, заместитель председателя совета депутатов Нина Андриевская и главврач северодвинской городской больницы № 2 скорой медицинской помощи Александр Иевлев совершили рабочую поездку в посёлок Белое Озеро, входящий в состав муниципалитета.

На Белом Озере зарегистрированы более 300 жителей, но постоянно проживают здесь не более двух сотен человек. Зато летом население увеличивается до тысячи северян: сюда приезжают отдыхать горожане, привозят детей провести каникулы и навестить бабушек-дедушек. Всё чаще проявляют интерес к красотам посёлка и жители других регионов.

Гости посетили поселковый ФАП, где всегда готовы оказать первую помощь. Александр Иевлев рассказал, что фельдшер теперь имеет возможность получить консультацию и оперативно решить вопрос о необходимости эвакуации больного в город, связавшись по скайпу со специалистами его больницы.

Следующим важным социальным объектом посёлка является здание, объединяющее детский сад, который посещают 11 ребятишек, и школу с 18-ю учениками с 1 по 11-й класс.

Здесь созданы все условия для комфортного и безопасного обучения. Есть необходимое оборудование: учебные пособия и наглядные материалы, компьютеры и выход в Интернет. Начальник местного территориального отдела Виктор Тихонов сообщил, что в этом году к работе приступит новая учитель начальных классов. Молодой специалист очень довольна зарплатой и бытовыми условиями.

- В этом году в классах были отремонтированы полы, а на самом здании - кровля. Теперь управление образования будет решать вопрос об изыскании средств на оснащение спортзала новым напольным покрытием. Школа прошла проверку, и надзорные органы подписали акт о готовности её к новому учебному году, - пояснила заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова.

Заместитель председателя совета депутатов Нина Андриевская отметила, что в прошлом году удалось направить финансирование на замену окон в одном из классов

- В будущем депутатский корпус продолжит работу по ремонту и благоустройству школьного здания, - подчеркнула она.

Игорь Скубенко посетил здание котельной, которая обеспечивает теплом школу, детский сад, а также три многоквартирных дома. Виктор Тихонов рассказал, что запас топлива на зиму сформирован на все 100 процентов. Персонал котельной работает стабильно. Дефицита дров или сбоев в их поставке населению не предвидится. Таким образом, посёлок полностью готов к отопительному периоду.

- Я сформулировал целый пул вопросов, нуждающихся в решении. Совместно с горбольницей № 2 будем заниматься ремонтом ФАПа. Требует внимания узкоколейная железная дорога - единственный путь, связывающий город и посёлок. С представителями сетевых организаций нужно урегулировать проблему надёжности электроснабжения. А начать стоит с железнодорожной платформы на улице Водогон, - резюмировал глава города.

 

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

20 август 17:35 | : Будни

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