Яблочный спас - традиции, запреты, рецепты

Яблочный Спас, который также называют Второй Спас, Праздник первых плодов, Средний Спас, Горохов день, Первые осенины и так далее, приходится на 19 августанапоминает о великой силе природы и ее неоценимых дарах.

Праздник плодородия в дохристианские времена отмечали в середине августа, на который приходилось окончание сбора урожая. В благодарность земле за хороший урожай люди приносили богам в жертву плоды и устраивали веселые народные гулянья с песнями и танцами.

С принятием христианства церковь связала это народное торжество с праздником Преображения Господня. Согласно Писанию, Иисус полностью преобразился, когда молился на горе Фавор со своими учениками — лицо Его просияло, а одежды стали ослепительно белыми.

Благодаря этому божественному явлению праздник стали называть – Спас на горе. Глубокий смысл этого праздничного дня заключен в соединении воедино божественной и человеческой сущности Иисуса Христа.

В Яблочный Спас каждому следует задуматься о праведности своей жизни, постараться преобразиться к лучшему.

Самый главный обычай Второго Спаса — угощение малоимущих и голодных людей яблоками. Верующие никогда не скупились в этот день и охотно делились собранным урожаем с теми, кто нуждался в помощи. Также освященные плоды обязательно несли на кладбище, причем угощения оставляли не только на могилах своих родных, но и на холмиках, оставшихся без присмотра.

Обычно говорят, главное - не есть яблоки до Яблочного Спаса. Но это однобокое мнение. Яблочный Спас празднуется во время Успенского поста. Именно с ним связаны основные ограничения. Понятно, что если пост, то нельзя чревоугодничать, развлекаться, есть мясное и молочное. В часть Преображения Господня допускается разве что рыба.

Рецепты блюд с добавлением яблок:

Шарлотка с яблоками

Взбиваем яйца с сахаром и ванилином до побеления массы. Пышнее шарлотка получается, если это делать миксером, блендером или в комбайне, но можно и венчиком и даже ложкой. Добавляем муку и снова взбиваем до однородного сметанообразного состояния. Яблоки очищаем от кожицы, удаляем сердцевинку с семенами. На дно формы нарезаем тонкими ломтиками яблоки и по ним маленькими кусочками разбрасываем сливочное масло или маргарин (небольшой кусочек не больше столовой ложки). Заливаем яблоки тестом, распределяя по всей поверхности. Тесто должно просочиться сквозь яблоки, поэтому часть их будет слегка выступать над поверхностью теста. Ставим в духовку при 180 градусах на 30-40 минут в зависимости от особенностей вашей духовки. Сверху появилась румяная корочка, лучинка, погруженная в тесто, вынимается сухой – пирог готов.



Жареные яблоки

Яблоки вымойте, очистите и нарежьте дольками. Хорошо разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Выложите дольки яблок в сковороду (не все сразу, а порциями, чтобы между кусочками яблок оставалось пространство около 1,5 см). Чуть-чуть посыпьте солью (очень малым количеством соли!). Жарьте яблоки с одной стороны до золотистого цвета, переверните и жарьте еще несколько минут с другой стороны. Дольки яблок должны стать мягкими, но при этом сохранять форму. Готовые жареные яблоки посыпьте корицей (кто любит) и подавайте теплыми. Очень вкусно подать яблоки с блинчиками, мороженым или взбитыми сливками.

Салат «Газапхули»

Яблоко кислых сортов почистите и натрите на терке для корейской моркови. Сразу выложите тёртое яблоко в миску и сбрызните лимонным соком, перемешайте. Огурцы, не очищая от кожуры, натрите на такой же терке. Выложите в миску с яблоком. Укроп максимально мелко порежьте. В миску с яблоком и огурцами добавьте укроп, соль, растительное нерафинированное масло и при желании выдавите зубчик чеснока. Хорошо перемешайте салат из огурцов, яблок и укропа.

Рыба, тушеная с яблоками

Филе морской рыбы моем и режем на средние по величине кусочки. Оставляем мариноваться их на 30 минут в лимонном соке. Яблоки чистим, убираем кожуру и сердцевину. Режем четвертинками. Смазываем сковороду растительным маслом и выкладываем на нее рыбу. Между рыбкой распределяем яблоки. Солим, добавляем сахар (обратите внимание, если яблоки сильно сладкие, с сахаром лучше не переборщить) и ставим на средний огонь минут на 20-25. Спустя указанное время заливаем ее сметаной и добавляем зелень. Тушить еще минуты 2-3.