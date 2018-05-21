Да дайте вы уже имя парку за "Русью"!

С начала августа на сайте городской администрации стартовал опрос общественного мнения: горожане выбирают имя новому парку, который строится по программе «Формирование комфортной городской среды» за кинотеатром «Русь». На данный момент свои голоса отдали 1400 человек. Чтобы дать возможность высказать мнение архангелогородцам, которые в первой половине месяца находились в отпуске, голосование продлено до 31 августа.

Строительство парка отдыха, адаптированного для горожан с ограниченными возможностями здоровья, началось 12 июля. Пустырь на ул. 23-й Гвардейской дивизии за кинотеатром «Русь» к 1 октября должен превратиться в полноценный парк отдыха. Здесь появятся прогулочные и велосипедные дорожки, газоны, деревья и кустарники, площадка с тренажерами, наружное освещение.

Какое название получит новый парк, решат жители города. Голосование продлено до 31 августа.