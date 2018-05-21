Православный ответ ЗОЖникам. Протоиерей Евгений Соколов о том, как лечить душу

«Даёшь ЗОЖ!» — лозунг современного общества, где здоровье объявлено одной из высших ценностей. Даже когда речь идет о психическом здоровье, то все рекомендации остаются на телесном уровне: нужно лучше спать, правильно питаться, не забывать про витамины и спорт, не подвергаться стрессам — тогда и с психикой все будет хорошо. Но русский народ никогда не понимал душевное здоровье исключительно в таком, сугубо физиологическом, плане. Об этом говорят и выражения, которые сохранились в нашем языке: «душа болит», «на душе тревожно», «душа ноет», «душа тоскует».

О том, что же такое душа в христианском понимании и почему она может болеть, рассказывает руководитель миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов.

Однажды я беседовал с одним человеком, очень богатым, который пытался покончить с собой. Его единственная дочь четырнадцати лет умирала от онкологии. Дорогостоящее лечение за рубежом не помогло. Я понимал, в какой страшной ситуации он был — единственный ребенок так мучается, и ничем ему помочь нельзя. Однако если бы отец довел свой эксперимент с суицидом до конца, то на вопрос девочки к маме: «Где папа?» — ответ был бы: «Он из-за тебя повесился». То есть на болящего, умирающего ребенка ложилась еще смерть любимого отца. И человек считал, что он имел на это право. Посмотрите: ни большие деньги, ни высокие связи, ни блестящий ум, ни богатырское здоровье —ничто оказалось не нужно. Человек старался все это уничтожить. Нестерпимо болело самое главное. Я сказал: «Знаешь, почему ты это делал? Потому что у тебя была хилая, изнеженная, капризная, ленивая, тщедушная, тщеславная душа. Ты вообще ею не занимался 50 лет!» Это как в школу ребенок не пошел — букв не знает, читать не умеет, он не развил интеллект. Самым печальным было это состояние консервации. Но стоило оказаться в тяжелой ситуации, когда потребовалась сила души, выяснилось, что она неспособна вынести эту тяжесть. Проще покончить жизнь самоубийством, чем бороться с этим испытанием, чем помогать ребенку. Тонет человек — я могу его спасти, если умею плавать, если я сильный. Если я слабый, могу только вздыхать и ныть, переживать эмоционально, но от этого мало пользы — надо спасать.

Так вот, он не мог даже достойно проводить свою дочь в горний мир. Человек был действительно умным, по-моему, даже доктором наук. Это поражало: даже при высоком уме может быть абсолютно неразвитая душа. Я спрашивал: «Почему вас это не интересовало?» «Что-то не задумывался», — ответ был. Это можно отнести к 90 процентам человечества.

Любовь не может стать материей

Теперь надо понять, для чего человеку душа. Все было устроено в человеке гармонично и просто. Медики говорят про простую аксиому: любое чувство в человеке определяет орган, который за это чувство отвечает. Зрение — глаза, обоняние — нос, вкус — язык, слух — уши. Эти органы могут болеть, неправильно функционировать. Дальтоник и здоровый человек одну картину видят по-разному. Люди с абсолютным слухом и простым одну и ту же музыку слышат по-разному. Даже если мы вкушаем одну и ту же еду, ощущаем ее по-разному. То есть мы воспринимаем мир по мере здоровья наших органов чувств, почему мы их и бережем, и соблюдаем физиологические законы: на сварку не смотрим — жалко зрение, страшный грохот не слушаем — жалко слух. Есть еще такое чувство в человеке, как любовь. Когда говорят: «Почему на вкус и цвет товарищей нет?», — отвечают: «Все мы разные». Понимаю, что мы разные. Но можно спросить: вот два близнеца — все у них одинаковое: и родители, и методики воспитания, но один любит ромашки, другой — васильки. Ответ на вопрос «почему?» — если я люблю что-то, значит, во мне есть нематериальное. Философский принцип: подобное производит подобное, подобное познается подобным.

Любовь не может быть материей, как и материя не может стать любовью. Это нематериальное не станет песком по смерти. И оно тоже имеет вектор направления. Есть «плюс» и «минус», то есть можно любить конфеты и между ложкой рыбьего жира и конфетой выбрать конфету, потому что она вкусная. Она вредна зубам, печени, поджелудочной. Рыбий жир полезен, но выбирается конфетка. Вот и в духовном плане выбирается то, что вредит душе. Для живого организма есть полезное и вредное. Мы бережем органы чувств, но совершенно безобразно, безалаберно относимся к душе, потому что мы не знаем, зачем она нам нужна. А она нам дана, чтобы мы научились правильно любить.

Вспомним, как Бог оживотворяет человека. Если до этого про животных Он сказал: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так» (Быт. 1:24), — то человек оживотворяется по-другому: «и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). То есть человек это дыхание усвоил. Тут надо обратить внимание: если мы съели кусочек свинца, он нами не усвоен, потому что инороден, он уйдет из нас. А коль мы усвоили дыхание Божие, мы можем его накапливать. Все, что усваивается, может накапливаться. Смысл жизни, как говорит Серафим Саровский, в стяжании Духа Святого. Это та Божественная энергия, благодать Божия (то есть Дух Святой = энергия?), которая растворена в нас, и она может заметно накапливаться. Христос показывает, как можно обожить душу. Мария Египетская ходит по воде, Серафим Вырицкий проходит сквозь стены, поскольку в этих святых действует накопленная благодать. Но как происходит ее взаимодействие с материей, мы понять не можем. Наш ум, чувства, умение любить и страдать — это все свойства нематериальной души.

Душа и тело связаны. Когда человек умирает, говорят о «раздирании» души с телом, то есть это не мгновенный процесс. Что происходит дальше — это отдельная тема. Наука не знает, что такое смерть, определения смерти нет. Медики отвечают, что если мы загоним в словесную формулировку понятие «смерть», то будут случаи, когда все ее условия совпадут, но человек все равно оживет. И совсем непонятно, почему жизнь возвращается в тело.

Сигнал из души

Мы развиваем ум, физические, музыкальные, художественные возможности. Но главное, что мы должны развить, — это наша душа, то есть мы должны научиться правильно любить. Что значит любить правильно? Это очень важный вопрос. Мы знаем, как развивать интеллект — для этого есть масса методик, правил, упражнений. Мы знаем, как развить тело. Тренеры, которые готовят олимпийских чемпионов, умеют выжать физиологический максимум из человека. То же касается и художественного, и музыкального, и танцевального даров. Всюду нужны педагоги высшего класса, без педагога ты не добьешься мастерства. Чтобы развить свою душу, научиться правильно любить — нужно знать духовные законы. Это такие же аксиомы, как «дважды два — четыре» в математике.

Если мы чувствуем физическую боль, значит, наш организм сигнализирует нам о какой-то проблеме. Если болит душа — ноет, тревожится, скорбит — это тоже сигнал, что идет некое нарушение, искажение. Это происходит, когда мы выходим за рамки законов Божиих. Меня ударили по руке — рука болит. Бьют по душе — словом, непристойными зрелищами, жестокостью — и она начинает болеть, метаться. Вот здесь самое важное и страшное. Я не могу сказать: пусть зубы у меня болят, а я спать пошел. От этой боли хочется на стены лезть. Если душа у человека не здорова, организм не может быть здоровым. И душу можно лечить только Божественной благодатью. Потому что дыхание Божие в нас, мы Его творение.

Болезни души в церковной аскетике называются страстями. Страсть — это чрезмерная привязанность к чему-либо, что не есть Бог. Попробую объяснить. Я знал одного человека из большой дружной высокообразованной семьи, где сестра и три брата — доктора наук. У них парализовало мать (она была совершенно парализована, но в сознании, говорила), и они решили никого не нанимать, а по очереди брать по отгулу и сидеть с ней. Когда была пора старшего брата, ему должны были на поезде передать марку, этот человек был страстным коллекционером. Он знал, что в седьмом вагоне проводник везет ему эту марку. И он сказал: «Мама, я через час приду, встречу поезд и вернусь». Но на подъезде к перрону поезд сломался, и надо было ждать. Ждал час, два — он понимал, что, если уйдет, марка может вообще потеряться. Проводник уйдет и все. Он ждал три часа. Три часа, вместо того чтобы бросить все и уйти к матери. Марка — простой кусочек бумажки — была выше любви к родному человеку. Вот что такое страсть. А как же парализованная мать? Она же видела время: вместо часа — три часа. Что она переживала, что думала? Вот яркий пример страсти. Это привязанность ко всему, что угодно, что не есть Бог.

Духовная онкология

Страсти настолько поглотили мир, что даже малые дети подвержены их разрушительному действию. Телефоны, планшеты, компьютерные игры… Раньше у нас было трудовое воспитание, всевозможные послушания по дому, а сейчас урбанизация и технологии дали нам множество свободного времени. И мы направили его на развлечения вместо того, чтобы потратить на изучение духовных законов. Ребенок с детства поражен страстями, которые уродуют его душу. Страсти становятся выше Бога, выше любви к Нему. Многие этого просто не понимают.

Святые отцы выделяют восемь категорий страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Есть легкие болезни — насморк, кашель, кариес, а есть онкология, СПИД. Эти восемь страстей губят душу как тяжелые болезни. Вырваться из-под их власти чрезвычайно трудно. Это как паралич, когда ты бы и хотел поднять руку, хотел бы пойти, но не можешь.

От этих страстей устаешь. Когда у тебя чрезмерная любовь к маркам, ты постоянно собираешь— 10, 15, 20 лет, коллекция растет, и ты уже вроде бы рад избавиться от них, а не можешь. Страсть связывает тебя: вспомни, сколько сил потрачено, сколько денег, сколько энергии. И главное, страсти не приносят человеку никакого удовлетворения. Сребролюбец копит деньги: один миллион, другой, десять, сто — а хочется все больше и больше. Блудник меняет женщин и не может остановиться.

Мир по законам любви

Противоположность страсти — добродетель. Любая добродетель, как я уже говорил, дает возможность накопления Святого Духа. Чем больше накапливаете, тем больше в вас проявляется умение любить. И обретается душевный мир, которого так ищет каждый человек. После Воскресения Христос приходит к апостолам и говорит: «Мир вам» (Лк. 24:36). А мир — это что? Это умение прощать и не реагировать на окружающие соблазны. Человек, который умеет созидать мир в душе, всегда в хорошем настроении, во внутреннем покое. И он умеет не грешить. А вот когда у человека нет мира в душе, он реагирует на все, страсти на все болячки откликаются. А раздражение и гнев так ранят душу, что сутками отходишь от них.

Господь говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). Надо пытаться жить по заповедям. Можно сказать, что выбор веры — это выбор духовных законов, по которым развивается душа. Если вы ничего не выбираете, это тоже выбор. Но конец один: любовь песком не становится, разделение души и тела происходит, душа входит в новый мир, который живет по законам вот этой самой любви. Если вы этих законов не знаете, вы их не выполняли, то там вам уже ничему не научиться.