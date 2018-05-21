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Игорь Скубенко: Хинди руси - бхай бхай

Глава города Игорь Скубенко принял участие в церемонии поднятия флага и официальном приёме, которой дали по случаю Дня независимости Индии руководитель группы наблюдения и командиры подводных лодок, проходящих модернизацию на АО «ЦС «Звёздочка».

В торжестве приняли участие генеральный директор АО «ЦС «Звёздочка» Сергей Маричев, его советник Николай Калистратов, а также руководители подразделений предприятия.
- Мы гордимся успехами, которые наша страна достигла за 71 год независимости и никогда не забудем друзей, которые нам в этом помогли и помогают, - сказал руководитель группы наблюдения господин Рахул Джагат.
Поздравляя индийских моряков и членов их семей, Игорь Скубенко отметил, что независимость важно не только завоевать, но и сохранять, и, конечно, ключевую роль в обороне рубежей Индии играет военно-морской флот.
- Северодвинск в течение двух десятков лет ощущает причастность к сохранению независимости Индии. Мы постарались создать в нашем северном городе тёплую атмосферу для экипажей и членов их семей, которая так нужна вдали от родины. Желаю благополучия, процветания, достатка и мирного неба над головой всем индийцам, а республике Индия - сохранять темпы развития, которые государство набрало в последние годы! - подчеркнул глава Северодвинска.
Руководитель группы наблюдения поблагодарил за достойные условия, которые городская власть и сотрудники «Звёздочки» создали для военных моряков и их семей. Они активно занимаются спортом, приобщаются к российской культуре. Дети ходят в школы и садики, где показывают прекрасные результаты по всем предметам, включая русский язык.
- Отдельное спасибо за благоустройство территории рядом с озером: мы с удовольствием гуляем по новым дорожкам, - поблагодарил главу города от лица экипажей Рахул Джагат.
На прощание Игорь Скубенко расписался в книге почётных гостей, пожелав экипажам дальнейших успехов и процветания.
Праздник продолжился конкурсом рисунков, весёлыми развлечениями и чаепитием с национальными сладостями и русской выпечкой.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

16 август 08:03 | : Будни

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