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Телерадиокомпания "Поморье": Какое ПДУ... это владельцы собак загадили Архангельск

Собаки, а заодно и их владельцы загадили весь Архангельск, от них на улицах и на газонах грязь и нечистоты.

С таким более чем спорным заявлением начала свое новостное утро телерадиокомпания «Поморье».

Ссылаясь на неких общественников (фамилии не уточняются), «Поморье» предложило обложить высокими штрафами всех владельцев собак, выгуливающих своих питомцев без совочка и пакетика.

Напомним, что на днях мэрия Архангельска начала проект «Любимому городу – чистые газоны», в рамках которого будет установлено 30 специальных урн для собачьих фекалий. Видимо, телевизионщики решили быть более радикальными.

Наблюдатели пожимают плечами – по их мнению грязь в городе появляется от бездействия (или плохого действия) соответствующих коммунальных служб столицы Поморья.

15 август 08:11 | : Будни

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