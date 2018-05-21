Как отмечать Медовый Спас (блюда, запреты, приметы)

14 августа отмечают Медовый Спас, или Маковея. В этот день верующие ходят в церковь и освящают мёд, букеты и фрукты, а хозяйки пекут пироги с маком.

Церковь называет его еще праздником Животворящего Креста Господня. Много веков назад в Константинополе в разгар августовской жары люди массово гибли от болезней.

Чтобы исцелить людей, из собора выносили частицу креста, на котором был распят Иисус, и проносили ее по городу. Отсюда и пошло название. Но в народе праздник именуется Медовым Спасом, ведь именно в это время пчеловоды начинают сбор мёда. Мёд непременно несли освятить в церковь, а хозяюшки готовили разнообразные медовые лакомства.

Кроме мёда, в церквях в этот день освящают воду, мак и маковейчики — букеты цветов. В них обязательно должны быть головки спелого мака, веточка калины, пара колосков пшеницы или овса, подсолнухи и полынь. Сейчас готовые маковейчики можно приобрести на рынках, если нет возможности самостоятельно собрать букет.

Маковейчики после освящения становятся сильным оберегом, который нужно хранить в доме, желательно возле икон. Их ни в коем случае нельзя выбрасывать. Ниже будет видео, в котором прекрасная женщина покажет и расскажет, как правильно собрать маковейчик.

БЛЮДА С МЁДОМ:

Тыква по-корейски

Тыкву вымойте и снимите кожуру, удалите внутренний край и семечки. Луковицу очистите, порежьте тонко полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости. Тыкву натрите на терке для овощей по-корейски. Положите в салат жареный лук. Добавьте специи, уксус, мед, соль, чеснок, перец острый. Залейте горячим маслом (от жарки лука). Перемешайте и отправьте в холодильник на 2 часа.

Свиные ребрышки с медом

Ребрышки рубим на куски. Натираем солью и перцем. В отдельной миске смешаем сок одного лимона, одного апельсина, а также горчицу, мед и соевый соус. Мешаем до однородности. Теперь заливаем маринадом и отправим в холодильник. Периодически помешиваем, и помните - чем дольше будут мариноваться ребра, тем вкуснее они будут. Запекаем в разогретой духовке примерно час. Периодически поливайте ребрышки соком, который выделился в процессе готовки.

Курица «Терияки»

Вымойте куриное филе, обсушите, лишняя влага не нужна. Очистите чеснок. Куриное филе порежьте небольшими кусочками или длинными полосками. Смешайте в глубокой посудине: мед, соевый соус, рубленый чеснок, рисовый уксус, молотый имбирь, крахмал и черный перец молотый. На двух столовых ложках масла обжарьте на большом огне кусочки куриного филе до золотистого цвета. В конце жарки влейте тонкой струйкой смесь, постоянно помешивая, жарьте, пока кусочки мяса не станут покрыты соусом со всех сторон. Подавайте курицу с вареным рисом, овощами свежими или отварными, посыпав измельченным луком и кунжутом.

Десерт из абрикосов на меду

Йогурт натуральный заранее охладите. Абрикосы вымойте, обсушите. Абрикосы разберите на половинки, удалите косточки. Йогурт разложите порционно по стаканам, сверху выложите половинки абрикосов, полейте жидким медом.

Запреты на Медовый Спас

Нельзя купаться. В народе верили, что в этот день заканчивается лето, поэтому можно утонуть или заболеть. Но в некоторых местностях в этот день освящают воду в источниках, озерах и реках. Считается, что купание после обряда очистит человека перед постом и подарит здоровье. Но после этого купаться в водоемах нельзя. Нельзя работать и убирать в доме. Всё это лучше сделать заранее, чтобы в праздник отдыхать. Нельзя злиться и ругаться. Этот день нужно провести в спокойствии и гармонии, ведь все обиды и негативные пожелания в адрес других людей вернутся тебе сторицей. Нельзя шумно праздновать и громко говорить. Этот запрет пошел оттого, что в этот день собирали мёд, а шум мешал процессу и пугал пчел.

Приметы на Медовый Спас

Если в этот день идет дождь, после этого целый год не будет лесных пожаров. На Маковея собирают мак. У Спаса всё в запасе: и дождь, и ветер, и разнопогодье. На Маковея лето кончается, осень начинается. В Первый Спас любой бабий грех простится.

Ну, а там как пойдет…