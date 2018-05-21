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Митрополит Даниил о грехе злопамятства

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 12 августа совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе. Владыке сослужило духовенство храма.
 
В проповеди архипастырь напомнил, что Христос заповедовал бесконечно прощать людей: «Множество путей ведут ко спасению: есть святые, которые прожили в пустыне, другие в миру, кто-то спасался в семейной жизни, а кто-то — в одиночестве. Но есть самый краткий путь к спасению. Святитель Феофан Затворник писал, что это прощение немощей нашим близким».

По словам митрополита Даниила, чем больше человек поражен гордостью и тщеславием, тем тяжелее ему простить другого. «Способность прощать — это показатель внутреннего состояния, — отметил архипастырь. — Если человек находит силу не помнить зла, к нему приходит спокойствие. А сейчас время беспокойства. Люди стали психически неустойчивы, любая неприятная информация способна нас расстроить, лишить мира. А человек, который старается не помнить зла, прощает людей, снисходит к их немощам, становится самодостаточным, он может делиться с окружающими своим спокойствием».
 
Владыка отметил, что история знает множество героев духа, победивших свои немощи. Среди таких людей не только святые: «Знаменитый писатель Федор Михайлович Достоевский имел трудный характер. Он боролся с собой, ходил на службы, рыдал о своих грехах, о гордости, которая пронизала его сердце. Писали, что он ходил в храм, когда там не было много людей, и слезно каялся о своих немощах. Он отошел ко Господу под чтение Евангелия. Какой достойный переход в Вечность! Какой целостный человек! Понятно, почему люди зачитываются его творениями, которые переворачивают сознание. Имея трудный характер, великий писатель боролся со своим естеством, и Бог ему помогал. Самый простой способ спасения — победить свое естество, подавляя гнев, неприязнь, памятозлобие. Не будем забывать о своем христианском достоинстве, о том, что Бог ждет от нас детского незлобия, чтобы принять в Вечности».

(по материалам Архангельской епархии)

14 август 10:12 | : Будни / Верую

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