Северодвинск: Как награждали Потего

Игорь Скубенко принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 70-летию генерального директора Северного производственного объединения «Арктика» Петра Потего.

- «Арктика» - один из локомотивов, на которых держится муниципальное образование. Предприятие успешно развивается, решая задачи государственной важности, и в этом, прежде всего, Ваша заслуга, - сказал глава Северодвинска.

Руководитель муниципалитета отметил спортивные достижения коллектива, возглавляемого Петром Потего, а также заботу предприятия о молодых специалистах.

Он вручил юбиляру наручные часы лимитированного выпуска с эмблемой Северодвинска на циферблате, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Напомним, вся трудовая биография Петра Потего связана с СПО «Арктика». Он начинал с должности электромонтажника судового и за 48 лет прошёл все ступеньки роста вплоть до генерального директора предприятия, зарекомендовав себя умным и ответственным специалистом.

Коллеги отмечают широту мышления Петра Потего и комплексный подход к решению производственных задач. При этом в центре внимания для него всегда был и остаётся человек труда.

Во многом благодаря таким специалистам как Пётр Потего предприятие смогло пережить тяжелейший период перестройки, не растеряв кадровый потенциал. Сегодня совместно с Севмашем и «Звёздочкой» «Арктика» успешно выполняет гособоронзаказ, активно работает в сфере военно-технического сотрудничества, осуществляет заказы космодрома, а также участвует в строительстве судов гражданского назначения.

Профессиональная деятельность Петра Потего отмечена многочисленными государственными и ведомственными наградами.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)