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Архангельск: 5 дней без горячей воды

Во вторник, 14 августа, в областном центре начнётся расхолаживание тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ для проведения гидравлических испытаний. Об этом сегодня на общегородской планёрке напомнил директор Архангельских городских тепловых сетей Андрей Воробьев.

Сами испытания пройдут с 15 по 19 августа, в ходе них будут выявляться имеющиеся на теплосетях дефекты.  В этот период в городе горячая вода будет отключена во всех округах.

Стоит отметить, что в этом году гидравлические испытания проходят не в конце, а в середине августа. Делается это для того, чтобы к 1 сентября устранить проблемы, выявленные во время испытаний и возобновить подачу горячей воды в квартиры горожан.  

13 август 17:09 | : Будни

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