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Новый свет Северодвинска

По поручению главы Северодвинска Игоря Скубенко СМУП «Горсвет» начало установку светодиодных ламп наружного освещения на проспекте Ленина.

- Светодиодная лампа более экономичная. При прежних светотехнических характеристиках она потребляет меньше энергии, обеспечивая экономию до 40 процентов. Срок службы «светодиодки» в среднем десять лет, тогда как лампы предыдущего поколения стоят лет по пять-шесть, - пояснил директор «Горсвета» Константин Поликарпов.

Он добавил, что на покупку новых 160 светильников для проспекта Ленина предприятие потратит около 1 миллиона 600 тысяч рублей. Эти средства были получены в результате экономии электроэнергии: предприятие ведёт планомерную работу по модернизации системы наружного освещения.

На проспекте Ленина сменилось уже три «поколения» приборов освещения: сначала были лампочки накаливания, потом - совсем не экологичные ртутные, на смену которым пришли натриевые, а в новый сезон одна из старейших улиц города входит переоборудованной по последнему слову техники.

Кроме проспекта Ленина, до конца 2018 года в городе установят ещё 400 светодиодных ламп.

 (по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

10 август 08:12 | : Будни

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