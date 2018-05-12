В Архангельск снова зайдет кусочек красивой американской жизни

В это воскресенье, 12 августа, в Архангельск зайдёт круизный лайнер Seven Seas Voyager. На его борту - 450 иностранных туристов. Почти все они – граждане США.

Судно пришвартуется в порту Экономия и пробудет там неполные сутки. Для иностранных гостей организован выезд в город, где для них проведут экскурсионную программу. При посещении туристами площади Мира и осмотре расположенных на ней достопримечательностей, будет закрыта для проезда транспорта часть прилегающей территории.

Так, 12 августа с 10.00 до 16.00 ограничение на въезд будет установлено на пересечении улицы Северных Конвоев с проспектом Троицкий, пересечении улицы Северных Конвоев с набережной Северной Двины, а также на пересечении выездов со дворов с улицы Северных Конвоев (со стороны улицы Свободы).

Туристическое судно Seven Seas Voyager было спущено на воду 22 сентября 2001 года, а первый круизный рейс совершило в феврале 2003-го. Оно принадлежит компании Voyager Vessel Company. Лайнер может принять на борт 706 пассажиров и 447 членов экипажа. Длина судна составляет 206 метров, ширина – 28 метров, высота – 56 метров. Оно способно развить скорость до 20 узлов. Каждая каюта на борту Seven Seas Voyager - это номер люкс с балконом.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)