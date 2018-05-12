Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельск снова зайдет кусочек красивой американской жизни

В это воскресенье, 12 августа, в Архангельск зайдёт круизный лайнер Seven Seas Voyager. На его борту - 450 иностранных туристов. Почти все они – граждане США.

Судно пришвартуется в порту Экономия и пробудет там неполные сутки. Для иностранных гостей организован выезд в город, где для них проведут экскурсионную программу. При посещении туристами площади Мира и осмотре расположенных на ней достопримечательностей, будет закрыта для проезда транспорта часть прилегающей территории.

Так, 12 августа с 10.00 до 16.00 ограничение на въезд будет установлено на пересечении улицы Северных Конвоев с проспектом Троицкий, пересечении улицы Северных Конвоев с набережной Северной Двины, а также на пересечении выездов со дворов с улицы Северных Конвоев (со стороны улицы Свободы).

Туристическое судно Seven Seas Voyager было спущено на воду 22 сентября 2001 года, а первый круизный рейс совершило в феврале 2003-го. Оно принадлежит компании Voyager Vessel Company. Лайнер может принять на борт 706 пассажиров и 447 членов экипажа. Длина судна составляет 206 метров, ширина – 28 метров, высота – 56 метров. Оно способно развить скорость до 20 узлов. Каждая каюта на борту Seven Seas Voyager - это номер люкс с балконом.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

08 август 11:14 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (64)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20