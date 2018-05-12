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Ненецкий округ и Архангельская область - "рекордсмены" по детским заболеваниям

По информации Минздрава России, Ненецкий автономный округ «лидирует» в списке регионов с самым высоким процентом детской заболеваемости – 352.1 тысяч случаев на 100 тысяч населения.

Да и Архангельская область недалеко ушла – 333.8 тысячи.

Так же в скорбном списке Чукотка (349.4), Карелия (337) и Коми (335.8).

А самая здоровая у нас Чечня (еще бы… с такими дотациями) – всего 62.9 тысячи на 100 000. Рядом топчутся Кабардино-Балкария (115.7), Тыва (125), Адыгея (132.9) и Бурятия (141.1).

Вот вам и реальное превосходство горного воздуха над северными морозами…

07 август 13:04 | : Будни / Скандалы

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