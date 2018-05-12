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В Архангельской области ведется капремонт систем теплоснабжения многоквартирных домов

В преддверии отопительного сезона на особом контроле регионального оператора капитального ремонта находятся дома, в которых производится ремонт внутридомовых систем теплоснабжения. Об этом ИА RUSNORD сообщили в пресс-служба Фонда капремонта Архангельской области.

В краткосрочной программе капитального ремонта МКД на 2018 год в Архангельской области запланирован ремонт систем теплоснабжения (ТСН) в 172 домах – из них 165 домов с центральным отоплением, 7 – с печками. Как сообщил заместитель генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил ХАБАРОВ, из 172 объектов договора заключены по 139.

В настоящее время теплоснабжение полностью отремонтировано в 20 многоквартирных домах (14,4% от проторгованных), 13 систем ТСН готовы и ждут приемки (9,4% от проторгованных). По сообщениям инженеров отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области, в 28 домах полностью готовы розливы (20%), из них по 15 проведены гидравлические испытания. Отметим, что на ряде объектов ТСН начаты работы по плану 2019 года – это 16 домов, где работы по теплоснабжению находятся в разной степени готовности.

В целом, по данным Михаила Хабарова, основные мероприятия по ремонту отопления (розлива) выполнены на 61 МКД (44% от проторгованных).

«Наша основная задача - обеспечить своевременную и качественную подготовку сетей к осенне-зимнему периоду, максимально усилив контроль за работой подрядчиков, чтобы теплоснабжение домов, в которых идет замена систем отопления, было запущено одновременно со всеми объектами жилфонда», - говорит директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ.

Отметим, что в ряде домов применяются новые технологии. Так, в Сельменге (Виноградовский район) старая система теплоснабжения заменена на новые теплоузлы, а 46 многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, устанавливаются так называемые «умные теплоузлы». На прошлой неделе два таких теплоузла сданы в Архангельске на проспекте Обводного канала, 54 и улице Воскресенской, 79. Как пояснил инженер отдела контроля Фонда Вадим КИЧАКОВ, здесь принципиально заменена система тепловых узлов – вместо скоростных подогревателей установлены теплообменники – погодозависимое оборудование с вынесением датчика температуры на фасад дома. Такие «умные» теплоузлы позволят существенно сократить издержки за услуги теплоснабжения.

На этой неделе ООО «СТК-Норд» сдали еще два «умных» теплоузла в Архангельске – на пр.Советских космонавтов, 198 и улице Комсомольской, 12. Причем, сроки производства работ – минимальные.

«Есть две системы – система отопления и система горячей воды. Что касается горячей воды, там предусмотрен датчик на температуру горячей воды и клапан, который подает теплоноситель с ТЭЦ, чтобы греть воду, - поясняет принцип работы нового теплоузла Дмитрий ХВОСТОВ, генеральный директор ООО «СТК-Норд» - компании, которая  готовила проект и монтировала оборудование на объектах. – Контроллер «смотрит» на температуру горячей воды – и в соответствии с этим закрывает или открывает клапан. Если температура начала понижаться – он будет подавать больший градус на нагрев. Если же начала повышаться – закрывает клапан, вплоть до полного закрытия. То есть экономия в том, что ночью нет холостого расхода теплоносителя. Что касается отопления, то здесь немножко посложнее: есть датчик наружного воздуха и датчик теплоносителя, подающего в систему отопления, и есть график контроллера, который регулирует, с какой температурой должна идти вода в систему отопления  в зависимости от температуры наружного воздуха. Чем на улице холоднее, тем выше температура теплоносителя».

 

 

  

06 август 11:13 | : Будни

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