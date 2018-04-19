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Десантное братство – навсегда! Сенатор Виктор Павленко поздравил десантников с Днем ВДВ

В День воздушно-десантных войск по многолетней традиции сенатор Виктор Павленко пришел на мемориал «Площадь Памяти» чтобы возложить цветы к монументу павшим в Афганистане и на Северном Кавказе. Ежегодно проходит здесь памятный митинг. Открывая его, руководитель организации «Долг» Александр Лелетко, отметил, что еще совсем недавно День ВДВ отмечался поистине как общегородской праздник. И хотя сейчас мероприятия не столь масштабны, но для десантников главное – это крепкая мужская дружба, взаимовыручка и память о подвигах тех, кто не вернулся из боя.

 

- Все мы знаем нашего товарища – настоящего десантники, верного друга нашей и всех других ветеранских организаций, нашего мэра, а теперь сенатора – Виктора Николаевича Павленко. При его поддержке мы вместе сделали не мало, и по благоустройству нашего мемориала, и по изданию «Книги Памяти». Сегодня он с нами, по праву, и мы его приветствуем как брата! – отметил Александр Лелетко.

- Сегодня мы празднуем День ВДВ – самых боеспособных войск, элиты вооруженных сил страны. Мне выпала высокая честь служить в воздушно-десантных войсках. Каждый, кому довелось носить голубой берет, запомнит свою службу на всю жизнь. Ведь десантное братство – оно навсегда! Также сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто отдал свою жизнь за Родину, всем кто навсегда остался в стропах. Низкий поклон родителям солдат, до конца выполнивших свой воинский долг. Желаю всем воинам десантникам оставаться такими же, какие они есть, - опорой и гордостью армии, страны и народа. Всем ветеранам ВДВ, их родным и близким доброго здоровья, счастья и благополучия, и мирного неба над нашей Великой Россией! – сказал член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко.

Вместе с Александром Лелетко Виктор Павленко возложил цветы к обелиску. Также сенатор посетил расположенную рядом часовню Ильи Пророка – святого покровителя ВДВ, которую десантники считают своим храмом. Традиционно тек, кто служил в воздушно-десантных войсках приходят на мемориал семьями. Для многих из них Виктор Павленко давний знакомый. Поэтому просьбы сфотографироваться не прекращаются. Крепкие рукопожатия, слова благодарности, просьбы – неформальное общение с сенатором продолжалось около часа. «Он ведь наш, свой, десантник! За Архангельск, за ВДВ!» - так сказали ребята, которые недавно вернулись после службы в 108-м гвардейском десантно-штурмовом Кубанском казачьем ордена Красной Звезды полку, в котором лейтенант ВДВ Виктор Павленко 30 лет назад совершил первый прыжок с парашютом.

02 август 16:41 | : Будни

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