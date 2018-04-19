Скубенко: Наша цель - сделать спортивные объекты в каждом микрорайоне

Глава Северодвинска Игорь Скубенко, его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова и депутат горсовета Роман Варфоломеев посетили строящуюся спортплощадку у

В Северодвинске скоро появится новая многофункциональная пришкольная спортивная площадка – ее возведение началось у лингвистической гимназии № 27.

Как сообщил начальник управления образования администрации Северодвинска Сергей Попа, из местного бюджета на её возведение выделено более пяти миллионов рублей, ещё полмиллиона - средства областной казны.

Он добавил, что проведённый аукцион сэкономил более миллиона рублей. Это позволило начать строительство полноценного пришкольного стадиона.

Директор школы Ирина Братаева пояснила, что на сэкономленные средства подрядчик - ООО «Сити-Строй» - построит рядом с игровой площадкой зону для прыжков в длину, а вдоль бывшего футбольного поля - беговую дорожку.

Глава города Игорь Скубенко поинтересовался соблюдением срока выполнения работ.

- Идём в графике, контролируем выполнение всех этапов. Подрядчик - молодец! - подчеркнула директор школы.

Отвечая на вопросы журналистов, глава муниципалитета сказал, что это будет уже семнадцатая пришкольная многофункциональная спортивно-игровая площадка.

- Наша цель - сделать объекты для занятий физической культурой в каждом микрорайоне в шаговой доступности. И мы уже близки к ней. Днём на пришкольных площадках занимаются дети, а по вечерам - взрослые, - сказал глава города.

Игорь Скубенко напомнил, что в Северодвинске стало больше возможностей и для занятий специализированными видами спорта. Например, крытые ледовые арены находятся в транспортной доступности жителей города - и на Яграх, и в старых кварталах. Зимой будет залит и открытый корт на стадионе «Планета», который находится в новом микрорайоне.

Депутат горсовета Северодвинска Роман Варфоломеев подчеркнул, что сейчас они с коллегами изучают состояние ранее построенных площадок, чтобы предусмотреть средства на их ремонт в бюджете 2019 года.