В Северодвинске живет и работает лучший акушер Архангельской области

Акушерка северодвинского родильного дома Лидия Коптяева стала одним из победителей областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Об этом сообщила начальник управления социального развития, опеки и попечительства Оксана Краснова.

- Её профессионализм был высоко оценен в номинации «Лучший акушер Архангельской области», - пояснила она.

Оксана Краснова добавила, что конкурс разбит на три этапа: первый проводится в медицинских организациях, второй - на областном уровне, третий - на всероссийском.

- Теперь будем болеть за Лидию Григорьевну на заключительном этапе конкурса. Пожелаем ей успехов и победы, - заключила Оксана Краснова.