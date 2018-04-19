Пенсионный фонд России по Архангельской области: От доступной среды – к доступным услугам

Повышение качества обслуживания граждан - одно из важных направлений деятельности Пенсионного фонда. Как сообщила ИА RUSNORD ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Архангельской области Ольга Тучина, в рамках этой работы региональное отделение ПФР реализует ряд мер, чтобы сделать свои услуги доступными для всех, в том числе и для маломобильной категории населения.

Так, для создания условий беспрепятственного доступа в клиентские службы ПФР входы-выходы оборудуются пандусами с тактильным покрытием и поручнями, на ступени наносятся нескользящие ленты, тактильные резиновые ленты, входные двери снабжаются кнопкой вызова специалиста. Также предусматриваются специальные стоянки для парковки автотранспорта инвалидов.

Зоны приема посетителей оснащаются текстовыми и графическими информационными знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, тактильными пиктограммами, наземными указателями для помещений и вывесками, обеспечивающими возможность ориентации и навигации слабовидящих граждан. Данное оборудование позволяет людям с ограниченными возможностями получать необходимые им сведения максимально просто и комфортно.

Помимо этого, большинство государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом, можно получить и без личного визита в ПФР, что также удобно в том числе для людей с ограниченными возможностями. С помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР можно получить следующие услуги:

назначить пенсию, изменить способ ее доставки

подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты

подать заявление о предоставлении, возобновлении или отказе от набора соцуслуг

получить информацию о размере пенсии и установленных социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи;

записаться на прием, направить обращение в ПФР и многое другое.

Кроме того, для людей со слабым зрением существует специальная версия сайта Пенсионного фонда. Она отличается настройками: на странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон. Также на сайте ПФР работает голосовой ассистент – это функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Это особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.