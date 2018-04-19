В Северодвинске завершается первый этап программы замены лифтового оборудования

Всего в городе корабелов в течение 2018 года будет заменено 150 лифтов в 46 многоэтажных жилых домах. Работы выполняются в рамках краткосрочной программы капитального ремонта МКД, реализуемой Фондом капремонта Архангельской области.

В Северодвинске устанавливаются лифты производства Щербинского лифтостроительного завода, подрядчиком по монтажу оборудования также выступает ООО «ЩЛЗ».

30 и 31 июля специалисты комиссия принимала выполненные работы по 42 единицам лифтового оборудования. Еще 11 будут осмотрены и приняты 3 августа. Всего в первом этапе реализации программы установлены 53 лифта, сообщает пресс-служба регионального оператора капремонта.

Обращаем внимание, что лифты сразу же после приемки не будут включены – в настоящее время все зависит от УК – они должны застраховать лифтовое оборудование и подать заявку в Ростехнадзор, который и даст «добро» на ввод лифта в эксплуатацию. Обычно этот процесс занимает порядка 10 рабочих дней.

В настоящее время, по информации инженера планового отдела Фонда капремонта Архангельской области Николая ЛИЧУТИНА, монтажники уже приступили к реализации второго этапа программы замены лифтового оборудования в Северодвинске - "открыты" и переданы в работу лифты на ул.Коновалова, 20 и 24, ул.Юбилейной, 61 и 65.

Отметим, что 31 июля в осмотре и приемке смонтированных лифтов в округе Заозерном Северодвинска участвовали депутаты Архангельского областного Собрания Александр ДЯТЛОВ и Екатерина ПОЗДЕЕВА. Они остались очень довольны качеством работ и самим оборудованием.

«Новые лифты - отечественного производства, очень плавно идут, эстетически приятны, с хорошо работающими фотоэлементами, – отметил Александр ДЯТЛОВ, проверив лифты в доме № 2 по улице Лебедева. – Очень важно, что подрядчик не затягивал работы и выполнял их согласно графику, ведь необходимо учесть, что на верхних этажах живут и пожилые люди, которые были вынуждены подниматься пешком».

«Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве - основные, с которыми к нам обращаются жители, – говорит Екатерина ПОЗДЕЕВА. – В Северодвинске много домов, где лифты пришли практически в негодность. Поэтому мы очень рады, что город попал в лидеры по их замене. Мы проверили лифты в домах по улицам Лебедева и Юбилейной в округе Заозерном и увидели, что все работы выполнены в срок. Выявлялись незначительные недоделки, которые тут же устранялись».

На очереди на «открытие» - уже сегодня и в ближайшие дни – лифты на ул. Карла Маркса, д. 31, ул. Ломоносова, д. 102, корп. а, ул. Южная, д. 16, б-р. Строителей, д. 21, 23, 25, 29, 31, 33, ул. Юбилейная, д. 57, корп. а.