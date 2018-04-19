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Нас не отцифруешь! Архангельск не попал в список самых доверчивых городов России

По данным федерального социологического опроса проведенного в июле 2018 года независимым агентством ZOOM MARKET более 24% россиян становились жертвами или потенциальными жертвами мошенников по средствам цифровых технологий за последние три года.

Из них 37% россиян становились жертвами мошенников через социальные сети (89% во Вконтакте), 26% по средствам СМС и прочего телефонного мошенничества, 21% через доски бесплатных объявлений (67% AVITO, 21% Юла) и в онлайн играх 16%.

Рейтинг городов жители которых чаще всего становятся жертвами мошенников в DIGITAL:

Москва (1), Якутск (2), Екатеринбург (3), Санкт-Петербург (4), Пермь (5), Волгоград (6), Сочи (7), Брянск (8), Самара (9), Липецк (10), Краснодар (11), Нижний Новгород (12), Омск (13), Казань (14), Тамбов (15), Челябинск (16), Воронеж (17), Новосибирск (18), Ростов-на-Дону (19), Иркутск (20), Иваново (21), Саратов (22), Оренбург (23), Хабаровск (24), Тверь (25), Киров (26), Владивосток (27), Саранск (28), Ижевск (29), Тюмень (30).

Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET считает, что до тех пор пока не будет введено более жесткое регулирование регистраций в социальных сетях (строго по паспорту) и "реально" не заработает ужесточение привязки сим карт к каждому гражданину РФ по паспорту случаи мошенничества в сфере DIGITAL будут расти.

Опрос проводился по методу личных интервью в 30 городах РФ. Общая выборка составила 4500 респондентов в возрасте от 18 до 36 лет.

01 август 11:06 | : Будни

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