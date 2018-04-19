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Трущебы на ул.Северодвинской, из-за которых Архангельск опозорился на весь мир, к Арктическому форуму будут снесены

9 - 10 апреля 2019 года Архангельск во второй раз примет Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», который станет одним из самых знаковых событий в жизни нашего региона и страны в целом. Вопросы подготовки к мероприятию обсудили на заседании специальной рабочей группы в администрации Архангельска.

Как сообщил заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников, по предварительным данным, основное место проведения форума остаётся тем же, что и в прошлом году – это территория САФУ. В настоящее время рассматривается вопрос об организации выставочных мероприятий в районе морского-речного вокзала и проведении арктического гастрономического фестиваля в районе набережной Северной Двины.

По словам советника губернатора Архангельской области по вопросам Арктики Льва Левита, на первоначальном этапе организаторов форума интересуют подготовка площадей, наличие точек подключения к коммуникациям и благоустройство территорий. Также прорабатывается идея торгового «поморского городка», где гостям города можно было бы приобрести местные товары и сувениры.

- Задачи нам на сегодняшний день понятны, необходимо оперативно направить информацию по площадкам форума в соответствующие инстанции, - подчеркнул Даниил Шапошников.

По словам директора департамента городского хозяйства Петра Чечулина, в настоящее время идёт подготовка транспортной инфраструктуры Архангельска к форуму. Процесс финансируется в равной степени как городом, так и областью – 50 на 50.

- На первом этапе было выделено порядка 92 миллионов рублей. Из восьми находящихся в работе объектов семь являются маршрутами Арктического форума. Ещё два контракта по 50 миллионов находятся на торгах: они также включают в себя семь объектов, пять из которых – маршруты форума. Кроме этого у нас будет обкатана схема пассажирского транспорта. Можно с уверенностью сказать, что в начале следующего года в Архангельске будет порядка 70 единиц автобусов большой и средней вместимости, которые станут обслуживать центральную часть города, - отметил Петр Чечулин.

Ещё один момент готовности областного центра к форуму заключается в благоустройстве городской территории и сносе аварийных домов.

Как доложил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, на улице Северодвинской, находящейся в непосредственной близости от основной площадки форума, усилиями САФУ расселён и сносится дом №3. В доме №9 корпус 1 сняты с регистрационного учёта последние граждане, следовательно, в августе-сентябре он пойдёт под снос с последующей расчисткой площадки. Также проводится работа по домам №№ 5 и 7 корпус 3, расположенным на этой же улице. Всего в 2018 году планируется снести порядка 20 аварийных домов.

26 июль 15:05 | : Будни

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