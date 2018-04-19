На КЧС в Северодвинске принят ряд принципиальных решений

В управляющих компаниях Северодвинска будут назначены ответственные, которым вменяется в обязанность ежедневно следить за пустующими зданиями.

Такое решение было принято в ходе заседания КЧС под председательством главы Северодвинска Игоря Скубенко. Причина решения – рост числа возгораний именно в пустующем жилфонде, идущем на расселение.

Как отметил врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Северодвинска и Онежского района Сергей Аксёнов, его ведомство зафиксировало на 15 случаев пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, отметил Аксенов, рост числа пожаров как раз и произошёл за счёт расселённых многоквартирных домов.

Вместе с тем, на КЧС был поднят вопрос об опасности тополиного пуха.

- Если пропитать пух водой, он потеряет свои горючие свойства. Комиссия направит руководителям предприятий и организаций предложение смачивать тополиный пух, скапливающийся на прилагающих территориях и во дворах, - ответил заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству Олег Лобачев.

Старший государственный инспектор по маломерным судам северодвинского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС по Архангельской области Александр Алексеев доложил комиссии о продлении срока месячника безопасности на водных объектах до 7 августа. Он уверен, что установившаяся в регионе жара способствует росту числа несчастных случаев на воде.

- В нашем муниципальном образовании не погиб ни один ребёнок, но в реке Лая утонул северодвинский школьник. А всего в Поморье в водоёмах погибли 11 детей и 34 взрослых человека. Многие случаи можно было предотвратить. Например, если ребёнок не умеет плавать, то не будет зазорным надеть на него спасательный жилет, - уверен Александр Алексеев.

- Я бы выделил две основные причины этих трагедий: детская беспомощность и злоупотребление спиртным взрослыми, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Следующим обсудили безопасное использование бытового газа. Слово взял директор Северодвинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз» Сергей Соловьёв.

- Более 500 абонентов отказались от планового обслуживания плит. Поэтому при возникновении нештатных ситуаций, мы просто ставим заглушку и прекращаем снабжать газом такие квартиры, - пояснил он.

- Поднятые коллегами проблемы можно решать и за счёт профилактической информационной работы, в ходе которой нам не обойтись без помощи журналистов. Вместе мы должны сделать всё, чтобы предостеречь людей от необдуманных поступков, - резюмировал глава города.