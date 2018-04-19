Благоустройство дворов и аллеи Молодежи – на особом контроле главы Северодвинска

29 миллионов 392 тысячи рублей – стоимость муниципального контракта на благоустройство трех дворов Северодвинска, заключенного с ИП Кузнецовым.

«Разрешения на земляные работы получены. Заключены муниципальные контракты с управляющими организациями на ведение строительного контроля. Во дворе на улице Ломоносова 91, 93 и 95 почти завершено устройство парковок, а на тротуары укладывается плитка. На улице Народной, 8 и 10 демонтировано старое плиточное покрытие, сделана планировка будущей детской площадки и началось устройство парковки», - доложил главе города Игорю Скубенко его заместитель по городскому хозяйству Олег Лобачев.

Он добавил, что аукцион, который определит подрядчика для благоустройства двора на улице Карла Маркса 15 и 17 пройдёт 30 июля, а аукцион на дополнительные работы во дворе на проспекте Ленина, 21/47, 23 и улице Лесной, 50/25 выиграла фирма «РСО-Д». Экономию, полученную в результате электронного аукциона, определившего подрядчика на благоустройство аллеи Молодёжи, планируется направить на работы во дворе дома № 10 на улице Тургенева.

- Парк культуры и отдыха вскоре получит новые плиточные тротуары. Их сделают сотрудники фирмы «Северодвинское коммунальное хозяйство», с которым в начале июля заключён муниципальный контракт стоимостью 375 тысяч рублей, - доложил Олег Лобачев.

Игорь Скубенко раскритиковал работу подрядчика на аллее Молодёжи. Он потребовал в кратчайшие сроки убрать поваленные и уже засохшие тополя.

- В городе установилась жара. И всё это время на центральной улице лежат срубленные деревья. О какой пожарной безопасности можно говорить! Мы уже получили возгорание. Хорошо, хоть не случилось серьезного пожара! - возмутился он.

Игорь Скубенко подчеркнул, что накануне юбилейных торжеств, когда город ждёт гостей из других регионов, такое отношение к своей работе особенно недопустимо.

- К аллее Молодёжи у горожан особое отношение, ведь она выбрана для благоустройства в ходе рейтингового голосования, - резюмировал глава Северодвинска.