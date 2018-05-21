Влюбленный в Арктику: Петру Боярскому присвоено звание Почетного сотрудника Архангельского краеведческого музея

Архангельский краеведческий музей присвоил звание Почетного сотрудника знаменитому полярному исследователю Петру Владимировичу Боярскому, создателю и бессменному руководителю Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ), кандидату физико-математических и доктору исторических наук, профессору, Почетному полярнику.

Об этом ИА RUSNORD сообщила старший научный сотрудник отдела проектной деятельности и информационного обеспечения музея Валерия Новинская.

Она рассказала, что в мае 2016 года Петр Владимирович передал в фонды Архангельского краеведческого музея уникальную коллекцию артефактов, собранную МАКЭ за три десятилетия исследований в Арктике. Коллекция насчитывает более 5 тысяч предметов из поморских поселений и становищ, заброшенных полярных станций и с мест зимовий легендарных путешественников Саввы Лошкина и Федора Розмыслова, со стоянок и зимовий экспедиций А.А. Борисова, П.К. Пахтусова и А.К. Цивольки, знаменитых иностранных экспедиций Баренца и Джексона, Нансена и Уэльмана, и ряда других.

Организованная в 1987 году, МАКЭ каждый год отправляется в высокие широты для выявления и изучения памятников историко-культурного и природного наследия. Работа экспедиции охватывает обширную территорию от Мурмана до Аляски, особое внимание уделяется Западному сектору Арктики – Новой Земле, Земле Франца-Иосифа и острову Вайгач, а также Беломорью, – Соловкам и побережью. За 30 лет работы по разработанной П.В. Боярским оригинальной методике были выявлены сотни памятников периодизации от каменного века до конца века ХХ.

Петр Владимирович давно сотрудничает с Архангельским краеведческим музеем, стал не просто коллегой, но и добрым другом музея, благодаря его подвижничеству сформирована солидная основа для постоянной экспозиции, рассказывающей о природе и истории Российской Арктики.

Церемония вручения Петру Боярскому удостоверения Почетного сотрудника состоится в четверг, 26 июля, в 16:00 в Гостиных дворах на выставке «Код 180: время и вещи».

Ссылка на фильм «Русский архипелаг» с участием П.В.Боярского, созданного Григорием Чухиным и Александром Сухановым https://www.youtube.com/playlist?list=PLspMNq7XY23JOU4MeXxJJ1vYA89Q2m9c8