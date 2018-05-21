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Митрополит Иларион: Конкурсы красоты от лукавого

Конкурсы красоты не могут выявить реальную человеческую красоту, за ними стоит индустрия порока. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Я лично отношусь отрицательно к конкурсам красоты. Я не думаю, что эти конкурсы выявляют реальную человеческую красоту. Я думаю, что за этим стоит индустрия порока, и я знаю, что судьбы очень многих женщин, которые выигрывали эти конкурсы, складывались в итоге крайне неблагополучно», — сказал митрополит Иларион.

На просьбу прокомментировать недавнюю победу в конкурсе «Мисс Испания» 26-летней девушки-трансгендера Ангелы Понсе, владыка заметил, что Церковь не признает перемены пола.

«Если, например, какой-то человек был мужчиной, а стал женщиной и потом приходит в храм на Исповедь и для того, чтобы причаститься, то мы можем допустить этого человека к Причастию только с его прежним именем, и мы этого человека воспринимаем не как носителя того пола, который он сам себе в результате хирургического вмешательства присвоил, а как носителя того пола, который изначально был ему дан Богом», — сказал архипастырь.

Если человек, будучи мужчиной, ощущает себя женщиной, или наоборот, то, по словам главы ОВЦС, это аномалия, с которой надо бороться — «либо духовными средствами, либо к психологу ходить, либо к психиатру». Но это не повод для того, чтобы делать сложнейшие операции по перемене пола, отметил владыка.

Кроме того, добавил он, не нужно забывать о том, что ни один человек, сменивший пол, не является полноценным носителем того пола, который он себе присвоил, потому что «полностью изменить половую природу человека невозможно – можно только сымитировать это изменение природы».

«Например, мужчина, превращенный в женщину, никогда не сможет родить ребенка. А женщина, превращенная в мужчину, никогда не сможет зачать ребенка, это общеизвестный факт. А то, что я сейчас назвал, является неотъемлемыми принадлежностями пола. То есть это значит, что никакой реальной перемены пола не происходит — просто человек надевает на себя маску и начинает ее носить. И начинает верить в то, что произошло изменение, тогда как на самом деле оно не произошло — изменились только некоторые физиологические характеристики этого человека», — заключил митрополит.

Полностью выпуск передачи можно посмотреть здесь: http://vera.vesti.ru/video/show/video_id/1855850

 (по материалам Архангельской епархии)

24 июль 09:19 | : Будни / Верую

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