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Вольное дело: Архангельские депутаты не прошли пенсионный тест на наличие совести

На сайте Госдумы появились результаты поименного голосования по проекту пенсионной реформы. Двое из четырех депутатов от Архангельской области проголосовали за «пенсионное рабство».

«За» проголосовали Елена Вторыгина и Андрей Палкин. Оба единороссы. Третий архангельский единоросс в Госдуме Дмитрий Юрков не голосовал.

Представительница «Справедливой России» Ольга Епифанова проголосовала против антинародного закона. Ранее она выступала с его критикой в Архангельском областном Собрании депутатов, но тогда восторжествовал «коллективный мерзавец» и архангельские депутаты поддержали планы пенсионной реформы.

Напомним, 19 июля в первом чтении в Госдуме прошел документ по введению в России «пенсионного рабства». На него проголосовало 328 депутатов, 104 депутата высказались против.

Источник: http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika/16254-arkhangelskie-deputaty-ne-proshli-pensionnyj-test-na-nalichie-sovesti

P.S. Комментарий, оставленный под данным постом на «БеломорКанале»:

«Хорошо бы горожане не забыли, кто в облсобрании голосовал за пенсионную реформу, и прокатили этих «народных представителей» осенью на выборах».

23 июль 12:39 | : Будни

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