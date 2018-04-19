Северодвинский священник: Учитесь любви у Николая II и его супруги

Хотите улучшить семейные отношения — читайте переписку императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Такой совет дал северодвинский священник Димитрий Апполинариев воспитанникам «Школы будущих родителей» при местном роддоме.

Священник провел две встречи — с будущими мамами, а на другой день — с их мужьями.

«Я редко в своей жизни встречал супругов, которые так друг к другу относились, как Николай и Александра, — настолько нежно, внимательно, искренне, глубоко, нешаблонно, — прокомментировал отец Димитрий прошедшую в женской консультации встречу. — Из переписки видно, что император и его спутница стяжали Христову любовь и жили по Евангелию».

Августейшие родители научили подлинной любви и своих детей, отметил отец Димитрий. «Их чада были истинными христианами, любящими и уважающими своих родителей. Из истории мы знаем, что у детей была возможность спасти свои жизни и покинуть родителей в то страшное время, но они этого не сделали. У Царской четы была такая любовь, что ее с избытком хватало на всех, и дети им отвечали тем же», — сказал священник.

В наше время можно следовать примеру Царской семьи. «Если вы хотите улучшить ваши семейные отношения или вывести их на новый уровень — найдите время, чтобы внимательно прочитать переписку Николая и Александры», — посоветовал отец Димитрий.

«Школа будущих родителей» — проект женской консультации Северодвинского роддома, подготавливающий мам и пап к рождению ребенка. Отец Димитрий выступает консультантом проекта как священник и отец четверых детей.

(по материалам Архангельской епархии)