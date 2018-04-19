В Северодвинске гоняют диких торговцев

Специалисты отдела организации потребительского рынка администрации Северодвинска совместно с сотрудниками ОМВД и службы судебных приставов провели рейд по местам несанкционированной торговли.

Стихийная торговля трикотажем, чулочно-носочными изделиями и сумками уже не первый раз становятся предметами пристального внимания проверяющих. Наиболее популярными являются тротуары в районе улиц Советская, 54/5, Ломоносова, 112, а также проспекта Труда, 18 и 76.

Отдел организации потребительского рынка проводит рейды еженедельно. С начала года состоялся 41 такой выезд, составлено 197 протоколов. По ним административная комиссия выставила штрафные санкции, размеры которых варьируются от 500 до 1500 рублей. Общая сумма наложенных штрафов за этот год - порядка 203 тысяч рублей.

- Рейды с судебными приставами позволяют взыскивать с нарушителей не только долги по статье 8.8 «Торговля в неустановленных местах» областного закона № 172-22-ОЗ от 3 июня 2003 года, но и по неуплаченным штрафам, алиментам и другим задолженностям, - отметила начальник управления экономики Юлия Чецкая.

Она добавила, что на тротуарах за импровизированными прилавками стоят граждане, которые не могут или не хотят устраиваться на официальную работу. Многие торговцы, как показывает практика, не имеют определённого места жительства, зачастую ведут асоциальный образ жизни. Их используют те, кто подпольно, без документов и разрешений осуществляют предпринимательскую деятельность.

- В средствах массовой информации и социальных сетях порой неверно трактуют суть таких рейдов. Ни администрация города, ни ОМВД, ни судебные приставы не «кошмарят» тех бабушек, которые торгуют зеленью и другой продукцией с приусадебных участков. Они не являются субъектами таких рейдов. Речь идёт о налаженном, поставленном на поток бизнесе, о незаконных предпринимателях, которые нанимают дешевую рабочую силу и продают свой товар, - подчеркнула Юлия Чецкая.

(по материалам горадминистрации Северодвинска)