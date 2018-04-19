Архангельский храм расскажет о гибели царской династии и крахе империи

Выставка «Гибель династии. 1918-2018» открылась в Свято-Троицком храме Архангельска. Экспозиция подробно освещает историю последнего российского императора Николая II и его семьи: императрицы Александры Федоровны, цесаревича Алексея и великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

Восемь стендов выставки посвящены особам из рода Романовых, убитым революционерами. Эта линия начинается с деда Николая II — императора Александра II. Также экспонированы материалы о жизни великого князя Михаила Александровича и известной четы — великого князя Сергея Александровича и его супруги великой княгини Елизаветы Федоровны, прославленной в лике святых.

«До сентября выставка будет в Свято-Троицком храме, — рассказала одна из организаторов выставки Светлана Селянина. — А затем у нас в планах экспонировать стенды в школах, библиотеках, учебных заведениях города, а также в храмах отдаленных сел и деревень. Конечно, выставку будет сопровождать экскурсовод, потому что для людей нецерковных что-то может быть непонятным. В храме пока не проводим экскурсий, ведь приходят на выставку в основном верующие».

Экспозицию разработала участница петербургского сестричества во имя святой преподобномученицы Елизаветы Надежда Слепкова, кандидат исторических наук, историограф Зоологического музея, научный сотрудник Российской Академии наук.

Труды по организации выставки в столице Поморья взяли на себя добровольцы Архангельского сестричества во имя святой царственной мученицы Александры Федоровны.

(по материалам Архангельской епархии)