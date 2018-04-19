Архангельск: Стоп-сигнал для хамов за рулем. Не забрал инвалида на остановке - плати

Такое дополнение к закону о защите прав потребителей собирается внести Минтруд РФ. Теперь хозяин автобуса, проехавшего мимо инвалида на остановке, может попасть на 100 000 рублей.

Нюансы разъясняет издание «Регион29»:

Предполагается запретить отказывать гражданам в доступе к товарам, работам и услугам:

из-за состояния их здоровья;

ограничения жизнедеятельности;

возраста.

Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством. Например, запрет продажи алкоголя несовершеннолетним.

Нарушение новых правил обернется штрафом. По проекту должностные лица заплатят штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а компании — от 50 до 100 тысяч рублей.

Отметим, данная инициатива сверх-актуальна именно для Архангельска где людям с ограниченными возможностями: негде отдохнуть; их не допускают до занятий спортом; не замечают на остановках общественного транспорта.

Подробности читайте в материале «Стоп-сигнал для инвалида».