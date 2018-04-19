Как простой архангельский парень Дима спас Сульфат от позора

На прошлой неделе неизвестные повредили стелу, расположенную на въезде в микрорайон Первых Пятилеток Северного территориального округа. С постамента конструкции исчезли две буквы, которые изготовлены из дерева.

По факту случившегося руководство округа обратилось в полицию, утраченные буквы предполагалось восстановить на будущей неделе. Однако благодаря стараниям неравнодушного горожанина ждать до этого времени не пришлось.

Как сообщил глава Северного круга Гидаят Шукюров, житель Сульфата Дмитрий Ямулов добровольно и безвозмездно вызвался изготовить и прикрепить к стеле украденные буквы – «Т» и «П». Работа была выполнена в течение одного дня.

- Дмитрий Николаевич показал яркий пример любви к родному городу и родному району в частности. Стела снова обрела свой привычный облик. Поэтому хочется искренне поблагодарить этого человека за отзывчивость и оказанную помощь, - сказал Гидаят Шукюров.