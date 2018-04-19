Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как простой архангельский парень Дима спас Сульфат от позора

На прошлой неделе неизвестные повредили стелу, расположенную на въезде в микрорайон Первых Пятилеток Северного территориального округа. С постамента конструкции исчезли две буквы, которые изготовлены из дерева.

По факту случившегося руководство округа обратилось в полицию, утраченные буквы предполагалось восстановить на будущей неделе. Однако благодаря стараниям неравнодушного горожанина ждать до этого времени не пришлось.

Как сообщил глава Северного круга Гидаят Шукюров, житель Сульфата Дмитрий Ямулов добровольно и безвозмездно вызвался изготовить и прикрепить к стеле украденные буквы – «Т» и «П». Работа была выполнена в течение одного дня.

- Дмитрий Николаевич показал яркий пример любви к родному городу и родному району в частности. Стела снова обрела свой привычный облик. Поэтому хочется искренне поблагодарить этого человека за отзывчивость и оказанную помощь, - сказал Гидаят Шукюров.

 

19 июль 12:29 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (152)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20