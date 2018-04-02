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Активисты ОНФ в Архангельске: "А у вас во дворе?"

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проинспектировали завершившийся ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых автомобильных проездов в областном центре. В настоящее время в рамках муниципального контракта дорожники отремонтировали пять объектов на улицах Тимме, 7, Воронина, 29, Суворова, 9 и 11, Ломоносова, 222, Абрамова, 7, общей площадью 3961 кв. м. На очереди ремонт еще шести автомобильных проездов во дворах Архангельска.

Общественники в целом положительно оценили работу подрядной организации за исключением отдельных недочетов. После ремонта в некоторых дворах остается разбросанный щебень и куски асфальтобетонной смеси. Площадь покрытия проезда с Ленинградского проспекта к детскому саду вдоль дома №7, корпус 1, на улице Абрамова, согласно документации, составляет 1330 кв. м. У активистов ОНФ возникли сомнения в том, что эта площадь была полностью заасфальтирована. По данному факту будет направлено обращение в городское управление транспорта.

По мнению экспертов ОНФ, проезд на улице Тимме, 7, вокруг кинотеатра, нуждался в ремонте, но не в первоочередном. Территория полностью относится к культурному учреждению, жилые дома находятся через дорогу, следовательно, данный проезд используется исключительно в целях собственника кинотеатра.

«В областном центре очень много внутридворовых проездов, нуждающихся в срочном ремонте, есть такие дворы, в которые даже невозможно заехать. Кругом ямы и провалы асфальта, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области, член регионального штаба Народного фронта Алексей Нестеренко. – Работа пошла, и это радует горожан. Безусловно, у нас есть вопросы к качеству работ. Видим, что в каком-то дворе не пожалели смеси и положили асфальта 5-6 см, а где-то как будто хлеб намазали тонким слоем масла. Почти во всех дворовых проездах покрытие сильно изношено, поэтому нужно капитально ремонтировать, чтобы не переделывать на будущий год».

Всего в 2018 г. в областном центре запланирован капитальный ремонт девяти дорожных объектов на сумму 92 млн руб. Несколько дорог было включено в планы ремонта по результатам голосования граждан на интерактивном сайте «Карта убитых дорог». По условиям контракта дороги должны быть отремонтированы в срок до 30 сентября, к их ремонту подрядчик еще не приступил. Кроме того, активисты ОНФ проверят дороги, находящиеся на гарантийном обслуживании, но требующие устранения дефектов, их порядка тридцати. Дорожники уже начали приводить их в нормативное состояние.

05 июль 16:31 | : Будни

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