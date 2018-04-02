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Соседей просят потерпеть В субботу снова можно побеситься в центре Архангельска

В ближайшую субботу в Сочи состоится матч Россия – Хорватия, который станет одним из важных моментов Чемпионата мира по футболу-2018. Архангельск тоже не останется в стороне: в нашем городе уже второй раз будет организована специальная фан-зона для болельщиков.

Как сообщила заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова, местом расположения фан-зоны вновь станет площадь перед театром драмы.

- Матч продлится с 21 до 23 часов по московскому времени. Фан-зона будет принимать болельщиков, начиная с 19 часов. Завершится матч достаточно поздно, поэтому сейчас решается вопрос с продлением времени работы автобусов для того, чтобы развозить людей, - пояснила Светлана Скоморохова.

На входе в фан-зону предусмотрено три пропускных пункта, на которых будут дежурить сотрудники полиции. Как и в прошлое воскресенье, для горожан организуют доступ в туалеты, расположенные в здании театра. Также на территории фан-зоны разместятся торговые точки, где болельщики смогут приобрести еду и безалкогольные напитки.

Также не будут забыты и жильцы близлежащих домов – в ближайшее время их с помощью объявлений предупредят о проведении матча и попросят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в виде шума.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

05 июль 12:06 | : Будни

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