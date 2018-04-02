Что вы хотели знать о Домострое, но боялись спросить?

Клирик Успенского храма Архангельска священник Кирилл Кочнев пообщается в прямом эфире со слушателями программы «Благовест» на радио «Поморье».

Ведущая передачи — Тамара Первышина. Эфир состоится 5 июля в 11:20. Задать вопросы священнику можно будет по телефону студии: 20-42-79.

Отец Кирилл расскажет о житии святых Петра и Февронии Муромских. «Мы планируем поговорить о главенстве мужа в семье, о причинах супружеских кризисов и о "Домострое"», — анонсировала беседу Тамара Первышина.

Напомним, что передачи, посвященные духовной жизни, выходят в эфире областного радио по четвергам в 11:20. Гостями студии становятся священники епархии и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

(по материалам Архангельской епархии)