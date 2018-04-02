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Мэр-старатель. Игорь Скубенко проехал 700 километров, чтобы увидеть россыпь алмазов

- Я преодолел сегодня 700 километров, чтобы попасть с «Команды 29», которая проходила в Устьянах, на это важное событие. Побывав на форуме, я ещё раз убедился, что городу, региону очень нужны молодые, умные, целеустремлённые профессионалы! - сказал глава Северодвинска Игорь Скубенко, открывая церемонию вручения выпускникам золотых медалей.

Он добавил, что в этом году рекордное количество золотых медалистов - 72 человека.

- Рад видеть в зале такую россыпь алмазов! Немного не дотянули до восьмидесяти - юбилейной цифры Северодвинска, но все равно в этом году самое большое количество медалистов в истории нашего города. Поздравляю вас, ваших педагогов и родителей. Вы замечательно потрудились в школе, и теперь вам предстоит так же успешно получить профессию и реализовать себя в родном городе - самом лучшем месте на земле! - завершил поздравление Игорь Скубенко.

Золотые медали, цветы и подарки выпускникам вручили глава города Игорь Скубенко, его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова, начальник управления образования Сергей Попа и председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов.

Добавим, что у каждого «золотого» выпускника - объёмное портфолио побед и ярких достижений в интеллектуальных, творческих и спортивной областях. 

Самое большое количество золотых медалистов в этом году в школе № 6 - 17 человек. В лицее № 17 - 13 «золотых» выпускников, по 5 золотых медалей в гуманитарной гимназии № 8, лингвистической гимназии № 27 и ягринской гимназии.  Четыре «золота» у школы № 2, по три медалиста в северодвинской гимназии № 14 и в школе № 19, по два - в школах № 2, 12, 20, 21 и морской кадетской школе. По одной золотой медали - у выпускников школ № 3, 13, 16, 22, 28, 29 и 30.

Поздравляем ребят с высокими достижениями!

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

02 июль 11:23 | : Будни

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