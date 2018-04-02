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Митрополит Даниил о кознях диавола

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 1 июля совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. Владыке сослужило духовенство храма.

В проповеди архипастырь растолковал евангельский отрывок, звучавший за богослужением: «И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город» (Мф., 28 зач., VIII, 28 - IX, 1).

Митрополит Даниил отметил, что многие наши современники не верят в существование диавола, однако мир полон демонских сетей: «Бесы не только физически входят в людей — они управляют нами через грехи и страсти. Диавол ловит нас в свои сети постоянно. Святитель Иоанн Златоуст писал, что надо быть очень бдительным, чтобы не попадать в искушения. Ведь даже просто идя по улице, мы постоянно согрешаем: увидел богатого человека — позавидовал, встретил пьяницу — осудил, обратил внимание на красивую женщину — мысленно впал с ней в блуд. Нужно иметь трезвый ум, чтобы останавливать действие плохих мыслей, которые приходят в голову от диавола».

По словам архипастыря, часто люди обманываются, думая, что они свободны в своих мыслях и поступках. «Человек может быть в той или иной степени одержимым, — продолжил владыка. — Например, бес его отталкивает от храма и совершения добрых дел, а ему кажется, что он таким образом проявляет свободу. Нужно понимать, что в храме мы защищаемся от бесов, пропитываемся божественной благодатью, обретаем некий бронежилет, который защищает нас от бесовских воздействий до той поры, пока мы не расслабимся и не скинем его. Будем же всегда просить помощи у Христа Спасителя, Божией Матери и наших ангелов-хранителей! Будем всегда молиться за людей, ставших жертвами диавола, а осуждать станем источник зла — бесов, которые стоят за людьми и поражают своих жертв. Постараемся стяжать хотя бы самое начало добродетели смирения и так минуем козни диавольские!»

(по материалам Архангельской епархии)

02 июль 09:10 | : Будни / Верую

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