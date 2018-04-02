Что посмотреть на Соловках - остров Белужий. Рассказывают блогеры

Есть на Соловках одно совершенно уникальное место, аналогов которому в мире раз-два и обчелся. Речь идет о мысе с названием Белужий. Думаю, название говорит само за себя, именно тут, в акватории Белого моря обитают беломорские белухи, самые мелкие из всех белух, обитающих в России.

А знаете, что самое интересное? Думаете они тут кормятся? А вот и нет, у них тут репродуктивная "стоянка", т.е. здесь живут только самки и детеныши обоих полов до трех лет.

А уникальность этого места в том, что здесь белух можно наблюдать и с воды и прямо с берега. Правда с берега видны в основном лишь спинки, а вот с воды этих морских красавиц можно разглядеть получше.

Именно со встречи с белухами мы и начали свое соловецкое приключение.

От поселка до мыса можно топать примерно 9 км по лесу-болоту-буеракам, а можно за 30 минут долететь на скоростной лодке с чудесным капитаном Андреем.

Про белух Андрей знает если не все, то очень много, поэтому пока мы, заглушив мотор, дрейфовали, выглядывая животных он рассказал нам все про белушью жизнь.



То, что белухи белые, думаю знают все, а вот то, что детеныши у них рождаются темно-синими я вот узнала впервые. Оказывается, по окрасу детеныша можно определить его возраст, чем старше- тем светлее и лишь к 3-5 годам они становятся привычного нам белого окраса.

Вот посмотрите, это морда малыша, который постоянно держится за мамкину юбку спину, ибо первые два года своей жизни питается ее молоком (о том, что белухи не рыбы, а млекопитающие, я надеюсь знают все?).

В Белом море у белух нет природных врагов (кроме человека), а потому именно оно и стало практически единственным роддомом для всех белух европейской части Арктики.

Белухи очень любопытны и совершенно неопасны для человека. В какой-то момент они стали плавать практически у нас под лодкой.

В отличии от дельфинов белухи имеют совершенно другое строение тела, а потому не ждите от них красивых прыжков из воды, максимум, что белуха может это высунуться на полтушки и то, в самых редких случаях. У белух нет спинного плавника, поэтому им было дано латинское название delphinapterus, которое переводится как «бескрылый дельфин».

Как я уже писала, на Соловках у белух репродуктивная "стоянка" и живут здесь в теплое время года исключительно самки да их детеныши, а вот самцы приходят сюда на любовные "гастроли" и выполнив свой природный долг уходят дальше, на север в поисках мест кормежки среди арктических льдов. К сожалению. многие из них там и погибают. На открытой воде на белух могут охотиться касатки, а у полыней поджидают белые медведи, способные убить белуху ударом лапы по дыхалу.

Через 14 месяцев после таких свиданий на свет появляются новорожденные белушата, заботу о которых на первое время берут на себя белухи-няни, давая мамам оклематься после родов.

Такой уникальный белуший "детский сад", кроме как на Соловках можно увидеть лишь в Канаде, однако соловецкая стая гораздо многочисленнее и более доступна для наблюдения.

Если некоторое время посидеть в тишине, то хорошо можно услышать, как белухи "разговаривают". Белухи являются одними из самых "говорящих" китов, в настоящее время расшифровано примерно 50 звуковых сигналов, подаваемых этими животными. За разнообразие издаваемых звуков американцы прозвали белуху «морской канарейкой» (sea canary), а у русских появилось выражение "реветь белугой", за громкий рев, который издает это животное. Правда не нужно путать белуху (морское млекопитающее) и белугу (рыбу), хотя раньше белугами называли как раз белух. В общем, все очень запутано, но думаю, вы меня поняли…

Про белух можно рассказывать бесконечно, но лучше, все же, один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Понаблюдать за стаей белух можно с середины июня до середины августа, потом животные уйдут дальше в море. При этом попасть нужно в момент отлива, тогда больше шансов, что вы увидите этих необыкновенных обитателей Белого моря.



Собираясь в гости к белухам нужно не забыть несколько важных вещей:

- теплую ветронепродуваемую одежду

- шапку, перчатки

- фотоаппарат, желательно с максимально "длинной" оптикой…

…ну и конечно же хорошее настроение, которое вам поддержат "Независимые гиды" и капитан Андрей!



Купить билет на экскурсию можно на сайте "Везде легко" или в ТИЦ "Соловки".

Елена Щипова, Игорь Дмитриев