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Архангельский священник: Как правильно подавать милостыню

Настоящее добро всегда бескорыстно, чуждо фарисейства и тщеславия. К такому выводу пришли участники дискуссионного клуба при территориальном общественном самоуправлении (ТОС) «Кемский» в Архангельске.

Горожане пообщались со священником Леонидом Перчуговым, клириком соломбальского храма святого Мартина Исповедника.

«Мы вспомнили и известную поговорку, гласящую, что добро должно быть с кулаками. Может ли доброе дело утверждаться силой? Какого результата достигли известные движения "СтопХам", "Лев против" и им подобные? Добро ли это или самоуправство, вызывающее лишь ответную агрессию? Решили, что это очень опасный путь, на котором можно не заметить, как перейдешь черту добра и начнешь упиваться своим превосходством, властью и презрением к оппонентам», — сообщается на странице ТОС «Кемский» ВКонтакте.

Подлинное добро, как решили участники встречи, далеко от всяческих проявлений гордыни, оно должно быть евангельским, соединенным со смирением, любовью и рассуждением.

«Нужно подавать милостыню, не осуждая просящего, — посоветовал собеседникам отец Леонид. — Надо делать это с желанием помочь человеку, не для галочки, не для самоуспокоения».

«Собравшиеся пришли к выводу, что добро всегда должно быть "умным", — сообщается на странице ТОС «Кемский». — То есть необходимо помочь нуждающемуся самому встать на ноги, давать ему в большей степени "удочку", а не "рыбу". И обязательно надо молиться за этого человека».

Также отец Леонид ответил на вопрос, стоит ли афишировать благотворительность: «Да, рассказывать о благотворительности и делах милосердия необходимо, но лишь в той мере, которой будет достаточно для привлечения внимания к этому. Ведь есть люди, которые желают оказать помощь и имеют такую возможность, но не имеют достаточных знаний, как это сделать. А вот часть добрых дел стоит оставить втайне».

 (по материалам Архангельской епархии)

29 июнь 07:52 | : Будни / Верую

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