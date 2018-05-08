Архангельские стобалльники - тихая гордость Поморья

В Архангельске у выпускников продолжается пора итоговых экзаменов. Результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году сопоставимы с прошлогодними. Средний тестовый балл повысился менее чем на 2 балла.

При подведении итогов по результатам экзаменов по единому государственному экзамену (профильный и базовый уровень, история, химия, география, информатика и ИКТ, русский язык), трое архангельских выпускников набрали по двум учебным предметам по 100 баллов. Это выпускник гимназии № 6 Гришин Василий, набравший по русскому языку и информатики и ИКТ по 100 баллов; выпускник гимназии № 24 Иван Здрецов набрал по русскому языку и химии по 100 баллов. Также сто баллов по русскому языку и истории набрала выпускница лицея имени М.В, Ломоносова Лихачева Полина.

Среди выпускников, набравших 100 баллов за экзаменационную работу – 29 человек, что сопоставимо с прошлым учебным годом.

В этом учебном году в сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество выпускников, набравших максимальный балл за экзамен по русскому языку: в прошлом учебном году – 282 выпускника,

в 2018 учебном году – 290 выпускников.

- Сопоставимость результатов экзамена разных лет - ключевая задача при разработке экзаменационных материалов. Включая в экзаменационную работу новую модель задания, мы проводили специальные апробационные исследования, давали разъяснения для учителей и школьников. Все это обеспечило стабильность результатов экзамена", - прокомментировала результаты ЕГЭ руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько.

ЕГЭ по русскому языку в основной период проведения экзаменов сдавали 1729 участников, что на 74 человека больше, чем годом ранее. Число участников экзамена, которым не удалось преодолеть минимальный порог для получения аттестата в 24 балла, составило в 2017-2018 учебном году 0,2%.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)