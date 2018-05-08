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Вам надоела тишина? В Архангельске открывается футбольная фан-зона

В дни проведения Чемпионата мира по футболу в архангельском сегмента интернета появились жалобы на то, что жители поморской столицы слишком тихо проявляют свои восторги (или огорчения) – в собственных квартирах, в спорт-барах и пр.

Вам надоела тишина? Получите…

В Архангельске на площади перед Драмтеатром имени Ломоносова появится фан-зона для зрителей матча Россия - Испания, который состоится 1 июля.

Для болельщиков поставят большой экран и разместят торговые точки. Для зрителей обещают соорудить специальные трибуны.

Фан-зона будет работать только 1 июля с 16.00 до 20.00, организаторы просят отнестись к ней как к своеобразному эксперименту.

Отметим, что даже неспециалисты в этом виде спорта предрекают сборной России поражение…

 

28 июнь 11:05 | : Будни

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