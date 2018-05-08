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"Очко" не про нас. Архангельск не попал в список самых азартных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством ZOOM MARKET в июне 2018 года, самые азартные россияне живут в Краснодаре (1), Ростове-на-Дону (2) и в Москве (3).

Далее следуют такие города как: Сочи (4), Пермь (5), Брянск (6), Саратов (7), Челябинск (8), Воронеж (9), Самара (10), Липецк (11), Красноярск (12), Тамбов (13), Тольятти (14), Екатеринбург (15), Нижний Новгород (16), Омск (17), Казань (18), Новосибирск (19) и Санкт-Петербург (20).

Респондентам задавали два вопроса: Вы играете в азартные игры? Если да, то в какие?

Россияне чаще всего играют в карты и различные настольные азартные игры на деньги, делают ставки на спорт (в букмекерских конторах и онлайн) и играют в онлайн казино.

Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET считает, что до тех пор, пока интернет не будет легализован за счет пиратских ресурсов, активно рекламирующих различные онлайн казино, интерес к ним будет расти.

28 июнь 10:27 | : Будни

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