Капремонт-2008: В Архангельской области уже отремонтированы 97 домов

В Архангельской области темпы реализации краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов набирает обороты. Это отмечено и на федеральном уровне в ходе всероссийского селекторного совещания, которое накануне проводил министр строительства и ЖКХ России Владимир ЯКУШЕВ, и самими жителями области: во всех районах области дома ремонтируются, многие – уже приняты комиссией.

Так, на конец прошлой недели по данным начальника отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Анны ГОРИНОЙ, из 334 МКД (591 вид работ), вошедших в программу 2018 года, отремонтированы и сданы 85 домов (это 169 видов работ). В настоящее время ведутся работы на 130 МКД по 264 видам работ. Кроме того, из резервного перечня, в который были включены еще 289 домов, где должны быть выполнены 456 видов работ, сегодня сданы 12 МКД (37 видов работ), в работе – 79 МКД по 182 видам работ.

Только в Архангельске по программе капремонта 2018 года на днях сданы две крыши пятиэтажных жилых домов – на проспекте Обводный канал, 36/1 и на улице Галушина, 4. На первом объекте работали специалисты ООО «КСТ», на втором – ООО «Архспецмонтаж».

Всего же по краткосрочному плану капремонта на 2018 год в МО «Город Архангельск» запланировано отремонтировать 107 МКД – это 171 вид работ, плюс еще 98 домов по 134 видам работ из резервного перечня. По данным отдела контроля Фонда, в настоящее время завершены работы по 43 домам, где выполнено 72 вида работ. Напомним, что объектами капитального ремонта являются фундаменты, крыши, фасады, лифты, внутридомовые инженерные сети МКД.

«На Обводном, 36/1 выполнены работы по частичной замене мауэрлата, стропил, кобылок, 100 % замена обрешетки с покрытием хризотилцементными листами, замена слуховых окон, замена деревянных вентиляционных шахт, оштукатуривание и окраска кирпичных вентиляционных шахт, зашивка продухов, устройство леерного ограждения на кровлю, лестниц к слуховым окнам и вентиляционным шахтам, ходового трапа по коньку, - рассказала инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Юлия ШВЕЦОВА. – Также выполнено утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, произведена огнебиозащита деревянных конструкций, выполнен вывод канализационных стояков на кровлю. Подрядчик, ООО «КСТ», уложился в установленные договором сроки, работы приняты без замечаний».

Сметная стоимость по договору составила 3 040 981,87 руб.

Отметим, что месяцем ранее по этому объекту были приняты работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.

На улице Галушина, 4 в Архангельске, где ремонт плоской крыши осуществляло ООО «Архспецмонтаж», по словам инженера контроля Фонда капремонта Максима ХАНДОВА, выполнена замена кровельного ковра из рулонных наплавляемых материалов с устройством новой уклонообразующей стяжки. Он отметил, что работы выполнены быстро и качественно – без причинения неудобств жильцам дома.

Стоимость проведения капремонта крыши по данному дому составила 1 877 959,5 рублей.

Строительный контроль на обоих объектах осуществляли специалисты ООО «АрхЭнергоАудит».