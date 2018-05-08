Митрополит Даниил: "Вера без смирения - путь к диаволу"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 24 июня совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. Владыке сослужило духовенство храма.

В проповеди архипастырь пожелал всем стяжать правильную веру. «Сегодня мы слышали евангельское чтение о том, как сотник, военачальник, попросил Христа исцелить своего слугу, — сказал глава митрополии. — Когда Господь сказал, что сейчас придет к нему, сотник ответил, что считает себя недостойным. Этот человек попросил Христа лишь сказать слово, повелеть, и слуга будет здоров. Вот, какую веру имел сотник! Но веру имеют многие, даже самые крайние фанатики той или иной религии, способные на самоубийство или убийства других людей. Не всякая вера угодна Богу!»

Спаситель в Евангелии показал, какая религиозность угодна Богу, отметил митрополит Даниил: «Правильная вера всегда соединена со смирением. Блаженный Августин, чудный учитель Церкви, писал, что Господь может войти в дом человека, но это не значит, что Он войдет и в его сердце, а это самое важное. Часто мы приходим в дом Божий, в храм, но Христос в наше сердце не приходит, потому что мы не очистили свой внутренний сосуд. Хорошо, когда человек кается, проводит ревизию слов, мыслей и дел не просто один на один с Богом, но в присутствии священнослужителя. Каждый из нас знает, как часто исповедь останавливает нас от того или иного греха — мы вспоминаем, что придется в этом исповедоваться. Но необходимо отодвинуть в сторону ложный стыд, этот порок, который мешает нам исповедоваться. Любой священнослужитель всегда только радуется, когда слышит, как человек искренне сожалеет о своих грехах. Не только ангелы на Небесах радуются о нашем покаянии, но и грешники, которые принимают грехи других грешников. Когда человек находит в себе силы для исповеди, он побеждает диавола!»

Владыка напомнил, что Господь, не войдя в дом сотника, вошел в его сердце: «Потому что этот военачальник пребывал в правильном состоянии — он чувствовал себя недостойным. Именно это чувство делает нас достойными принятия Даров Божиих. Правильная вера — это когда мы не сравниваем свое духовное состояние с состоянием другого человека, потому что не знаем, что творится у него в душе. Вера без смирения — это путь к диаволу, когда человек гордится, возвышается, винит других, считает себя лучшим и избранным, духовной элитой. Будем жить в состоянии своего недостоинства, будем других оправдывать, а себя осуждать. Тогда благодать Божия будет всегда пребывать с нами!»

(по материалам Архангельской епархии)